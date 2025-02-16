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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Solskjaer'den doğru teşhis, hızlı tedavi!

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig

Geçtiğimiz hafta sonu Sivas-Beşiktaş maçı öncesi Norveçli teknik adam Solskjaer, aynen şu sözcükleri söylemişti Bein Sports mikrofonlarına: “Takımımın bu sezon oynadığı 20 kadar maçı izleme ve analiz etme fırsatı buldum. En büyük problem, geriden oyun kurarken çok kolay top kaybı yapmamız. Öncelikle o sorunu çözme adına orta sahada bir anlayış ve personel değişikliğine gittim.”

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Sivas maçında orta üçlüde Gedson, Oxlade ve Joao Mario’ya görev verdi Solskjaer. Beşiktaş sezonun en doyurucu deplasman oyunlarından birini oynadı orada. Gerçekten de özellikle birinci-ikinci bölge geçişinde pas yüzdesinin yüksekliği dikkat çekti.

Aradan bir hafta geçti, teşhisinin doğruluğunun farkında olan Solskjaer, benzer bir kadro seçimiyle çıktı Trabzonspor maçına. Merkezde yine Gedson-Oxlade ikilisine görev verdi, 60’tan sonra Amir devam etti aynı role. Yine pas yüzdesi yüksek, yine üçüncü bölgeye örerek gidebilen bir Beşiktaş izledik. Üçüncü bölgede topu daha çok kanatlara taşıdılar, hücum aksiyonlarının başrollerinde Masuaku ve Rashica vardı genelde. Solskjaer’in teşhisi doğruydu, tedavisi de doğru. Beşiktaş pozitif bir değişim-dönüşüm içinde.

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LUNDSTRAM NEDEN KENARDAYDI?

Şenol Güneş’in Trabzonspor u ise 17’nci dakikada Rafa Silva’nın hatasıyla bulunan golle yetinmeyi denedi özet olarak. Skor 2-1 olana kadar oyunun neredeyse tüm kontrolü Beşiktaş’taydı. Geçtiğimiz hafta Eyüp maçının yıldızı olan, ön libero oynamasına rağmen üç net pozisyona giren, galibiyet golünü de atan Lundstram’ın dün neden kenarda oturduğunu anlamadım. Son 25 dakikada Lundstram-Zubkov değişiklikleri sonrası Trabzon kıvılcımlar yarattı ama yetmedi İstanbul’dan puan almalarına. Takımı mağlup olmasına, hatta kendi kalesine de bir gol atmasına rağmen çok iyi bir Batagov izledik yine. Bence Ukraynalı stoper, bu sezon Süper Lig’e gelen en iyi transferlerden biri.

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
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