Solskjaer problem yarattı, Selçuk İnan problemi çözdü!

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Futbol gerçekten problem çıkarma ve problem çözme işi. Solskjaer, son bir ayda Oxlade’i derin oyun kurucu rolünde kullanarak rakiplerine önemli bir problem yaratmıştı. Oxlade birinci-ikinci bölge bağlantısını şahane kuruyor, Beşiktaş’ı geriden pasla akılcı biçimde öne taşıyordu. Ancak her sorunun da bir çözüm arayışı oluyor haliyle. Selçuk İnan dün genç Kozlowski’yi ikinci santrfor gibi konumlandırdı ancak topsuz oyunda da Chamberlain’la eşleştirdi. Dinamik Kozlowski, Oxlade’in pas kanallarını kapadı. İngiliz orta saha oyuncusu ilk devreyi yalnızca 11 isabetli pasla, 4 top kaybıyla tamamladı. 60’ıncı dakikada da yorulan Oxlade’in Kozlowski’ye yaptığı faul sonucu Gaziantep’in ilk golü geldi zaten.

SVENSSON’UN EKSiKLiĞi HiSSEDiLDi

BEŞiKTAŞ dünkü maça klasik 4-2- 3-1’le, alışılmış oyuncularıyla, ancak tek bir eksikle başladı: Sakat Svensson’un yerine Tayyip oynadı sağ bekte. Bu seçim, Beşiktaş’a üç açıdan problem yarattı:

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1)İnan’ın sol kanatta kullandığı Okereke, hızı ve dinamizmiyle Tayyip’e ciddi problemler çıkardı.

2)Beşiktaş maçlarını dikkatli izleyenler, Solskjaer’in Svensson’u biraz farklı kullandığını fark etmişlerdir. Solskjaer vatandaşını özellikle top kendilerindeyken orta sahaya eklemliyor. Svensson oyun kurulumunda Chamberlain’a eşlik ediyor. Dün Tayyip’in bu rolü kotaramadığını söyleyebiliriz.

3)Aynen Gaziantep gibi Beşiktaş da Okereke’nin kanadını kullandı aslında dün. Rafa Silva ve Ciro İmmobile, sağdaki Milot Rashica’ya yaklaşarak sağı kalabalıklaştırdılar. Penaltıyı da oradan kazandılar. Ancak 68’de Rashica çıkınca durdu o kanat.

SELÇUK iNAN’DAN ŞAHANE PERFORMANS

Selçuk İnan ligin en çok umut veren genç teknik adamlarından. Sivas’ı geriden gelip yendi. Trabzon maçında 3-0’dan geri geldi, neredeyse 3-3’e getiriyordu. Geçen hafta Eyüp maçını doğru değişikliklerle çevirdi. Dün de yaptığı her değişiklikle gelişti takımı. Ve sonradan soktuğu Furkan getirdi galibiyeti. Solskjaer’in takımıysa aynen geçen hafta olduğu gibi her değişiklik sonrası geriledi. Muci ve Arroyo hamleleri yine çok erken ve çok etkisizdiler.

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