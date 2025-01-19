Solskjaer kalp kazanır da şampiyonluk kazanabilir mi

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Simgesi olduğu kulübe, Manchester United’a teknik adam olarak dönüşünün temelinde de bu duygu yatar. Zor zamanlardan geçiliyordu. Fedakar bir nöbetçiye ihtiyaç vardı ve Solksjaer kabul etmişti o geçici görevi. Kısa sürede somurtan oyuncu grubunu gülümser hale getirmiştir.

Futbolcuların sevgilisidir. Odasına gelene kendi eliyle çay-kahve ikram eden, Netflix dizi tavsiyesi veren, yemekhanede kendi özel masası olmasına rağmen ısrarla futbolcularla yiyen mütevazı koçtur. Takımda yarattığı olumlu hava da ona kalıcı sözleşme ödülü olarak dönmüştü zaten.

Ancak gerçekçi olmak lazım: Soslkjaer taktiksel bir deha kabul edilmez, zaten Manchester’da da bu işleri daha çok yardımcısı McKenna’nın yaptığı söyleniyordu. Buraya da benzer bir yardımcıyla, Moe ile geldi. Solskjaer iyi futbolcudur, iyi karakterdir.

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İnsan yönetimidir, kalp kazanmaktır sırrı. Peki bu özellikler, Beşiktaş’ın kaderini değiştirmeye yeter mi? Bence hiç kolay değil işi.

Bence dün akşam Tüpraş Stadı’nda Beşiktaş’ın teknik adamlık için hedefleyebileceği iki başarılı hoca vardı: Biri Vincenzo Montella, biri de Thomas Reis’tı.

Tabii ki ikisinin de halen aktif görevleri olduğunun farkındayım. Ama bilemiyorum, Manchester United’ın Sporting Lizbon’a Ruben Amorim için 11 milyon Euro bonservis ödemesi gibi bir formül deneyebilir miydi Beşiktaş Reis için?

Samsunspor dün iyi bir gününde değildi ama Thomas Reis sezon genelinde tam bir büyük takım hocası performansı sergiledi bence.