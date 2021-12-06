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Haber Giriş: 06.12.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Sezonun en iyi Fenerbahçe'si

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Sezonun en iyi Fenerbahçe'si

Maçın kaderini belirleyen esas faktör iki takım arasındaki fiziksel farktı.

Pereira doğrularına inanan değil, kelimenin tam anlamıyla tapan bir teknik adam. Bence zaten üç buçuk maçlık dörtlü savunma uygulamasını gönüllü yapmamıştı. Dün de zaten kutsalmışçasına inandığı dizilişi 3-4-2-1’e döndü. Hep söylüyorum, maçları dizilişler değil, oyuncular kazanıyor. Zaten dörtlü savunmaya döndüğünde de sahadaki hücumcu sayısını artırmamıştı, ilk 11’den Szalai’yi çıkarıp Meyer’i koyarak bir mucize bekleyemezsiniz! Dün yine inandığı dizilişe döndü. Takımı daha derli topluydu, daha az pozisyon verdi, Pereira’nın daha mutlu olduğu bir oyundur dünkü.

MESUT VE FERDi HARiKAYDI

İngilizler’in bir oyun tarifi vardır, “too nice” diye. Dün Rize’nin oyunu tam da öyleydi. Lüzumundan fazla iyi. Fazla teknik. Az zorlayan, yakın oynamayan bir stil. Bu da Fenerbahçe’nin maç genelinde neredeyse hiç zorlanmadan vitesi elinde tutmasını sağladı. Fiziksel olarak iki takım arasında bu denli fark oluşunca, sezonun en iyi Fenerbahçe’sini izledik Kadıköy’de.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası Vitor Pereiranın o kararı...
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası! Vitor Pereira'nın o kararı...

Dün fiziksel bir oyun olmayınca da müthiş bir Mesut Özil izledik sahada. Ferdi Kadıoğlu oyunun kalbiydi, tek kelimeyle harikaydı. Szalai “Ben nasıl yedek kalırım” dercesine kişisel bir şov sergiledi. Berisha ve Serdar Dursun da iyi oyunu taçlandırdılar santrfor performanslarıyla.

NEDEN HEP KARAOĞLAN?

Bu sütunun dikkatli takipçileri bileceklerdir, maç yazılarında çoğunlukla tartışmalı pozisyonlara değinmiyorum. Maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz yazıyı gazeteye geçiyoruz, pozisyonları tekrar izleme şansım yok. Gazetede yerim kısıtlı. Zaten pazartesi sabah da tüm tartışmalı pozisyonları ekranda konuşuyoruz. Ancak hakeme dair değil, hakemliğe dair bir diyeceğim var bugün: Aynı haftada üç şampiyonluk adayının, Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un ve Fenerbahçe’nin maçlarında aynı VAR’ın görevli olmasını ben anlayamadım. VAR’ın şu anda bir müsabakanın yönetimindeki ağırlığı düşünülürse, aynı hakeme 3 büyük takımın maçını yönettirmek gibi bir şey bu. Ben anlayamadım, Atilla Karaoğlan şu anda bir Collina formu mu gösteriyor? Ya da MHK’nın elinde başka hakem mi yok? Bir açıklaması olmalı herhalde bu durumun.

Vitor Pereira: Fenerbahçenin aile ruhunu gösterdik
Vitor Pereira: 'Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik'
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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