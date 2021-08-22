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Haber Giriş: 22.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Sevimsiz bir futbol akşamı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Sevimsiz bir futbol akşamı

Saman alevi gibi birkaç parlama dışında, tatsız bir maç izledik.

Gerçekten tatsız bir futbol akşamı izledik Gaziantep’te. N’Sakala’nın talihsiz rahatsızlığı sonrası zaten futbol tamamıyla anlamsızlaştı, kalbimiz tümüyle Kongolu sol bekle. Ancak N’Sakala rahatsızlanmadan önce de temposu bir türlü yükselmeyen, ne yapsanız hızlanmayan, akmayan-yürümeyen garip bir müsabaka vardı sahada. Euro 2020’de birçok büyük futbol ülkesi üçlü defansı tercih edince, Almanya Portekiz’i, İngiltere de Almanya’yı başarılı üçlü savunma uygulamalarıyla saf dışı edince bu sezon tüm liglerin bu rüzgârdan etkilenmesi de doğal.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan an Yürekleri ağza getirdi
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan an! Yürekleri ağza getirdi

SUMUDiCA AYARLARI!

Süper Lig’in de ilk haftasında tam beş takım (Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep, Altay ve Malatyaspor) üçlü savunmayla açtılar sezonu. Ki bu sayı Süper Lig normallerinin çok üzerinde: Geçen sene 420 maçta sadece 63 kez (ki bunların 36’sı Gaziantep tarafından) üçlü savunma uygulandı. Yani geçen yıl üçlü savunma Süper Lig’de sadece yüzde 7,5 oranında tercih edilirken; bu sezon bu oran yüzde 25’e fırladı. Son iki sezonda Gaziantep’in Sumudica ile üçlü savunmayı ne kadar başarıyla uyguladığını, alanı ne kadar doğru parsellediklerini, büyük rakiplerine kolay pas serisi imkânı tanımadıklarını zaten biliyoruz. Erol Bulut da çok akıllıca bir iş yaptı, takımı Sumudica ayarlarına geri döndürdü. Dün Sumudica oyun hafızasıyla yine çok iyi alan parselleyen, oynatmayan bir Gaziantep takımı vardı sahada.

Beşiktaşlı futbolculardan NSakala sözleri
Beşiktaşlı futbolculardan N'Sakala sözleri!

15 DAKiKALIK HAREKET

Rize maçındaki 11’ini bozmayarak maça başlayan Beşiktaş, ilk 45 dakikada hiçbir şey yapamadı. Oyuna hiç giremedi, şut atamadı, hatta pas bile yapamadı. 46’da Larin’in girişi ve Salih’in ceza alanına yaptığı ikinci santrfor koşularıyla oyun 15 dakika kadar hareketlendi. Beşiktaş’ın bu bölümde 2-3 pozisyonu var. Ancak N’Sakala’nın tatsız rahatsızlığı tabii ki en başta futbolcuları olumsuz etkiledi. Belki normal şartlarda Teixeira, Batshuayi, Furkan, Börven gibilerin girişiyle maçın temposu artabilirdi ama bu tatsız akşam belli ki tatsız bitmeye kararlıydı. Saman alevi gibi birkaç parlama dışında, ağızda hemen hemen hiç iyi tat bırakmadan bitti bu tatsız maç.

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Sevimsiz bir futbol akşamı

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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