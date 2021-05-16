Sergen Yalçın'ın zaferi ve Gordon Milne'in gururu

Kalitemiz tartışılır, ama rekabetçiliğimize diyecek yok: İki sezondur zaten hiçbir takım 34 maçta 70 puanı göremiyordu. Bu sezon da lig tarihinde ilk kez İstanbul’un üç büyük takımı birden son haftaya iddialı girdiler. Ve yine lig tarihinde ilk kez tam 8 yenilgisi olan bir takım şampiyonluk ipini göğüsledi. Çılgın bir sezondu, çılgın bir final günüyle bitti doğrusu...

EFSANEVİ BİR SON

Daha önce böyle lig finallerini beş büyük turnuvada görür ve imrenirdik. Bundesliga’da 1999-2000 sezonu finali hâlâ konuşulur mesela. Daum’un Leverkusen’ının son haftada iddiasız Unterhaching’e kaybettiği maç hâlâ yaradır sporseverlerin kalbinde. Ya da 2001-2002 Serie A’da son haftaya taşınan Juventus-RomaInter şampiyonluk yarışını dün gibi hatırlarız. Sanırım bu epik hatıraların yanına şimdi bir de Süper Lig 2021’i eklememiz gerekecek. Son 5 günde efsanevi bir final yaşadık her detayıyla.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ'I

Bu epik final gününün sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı oldu. Tanımı özellikle böyle yaptım zira 90’lardaki kolej takımı nasıl Gordon’un Beşiktaş’ı ise, yüzüncü yıl şampiyonu ekip nasıl Lucescu’nun Beşiktaş’ı ise, bu sezonki de Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ıydı bana göre. Rakiplerine göre daha dar bir kadrosu vardı, sezonun önemli bölümünü 14-15 oyuncuyla götürdü. Son haftalarda Beşiktaş kulübesinin, Karagümrük ve Göztepe’den dahi renksiz olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama yılmadılar, bu tarihi sezonu tarihi bir zaferle kapattılar. Bu zafer Sergen Yalçın’ın. Eminim Gordon da gurur duyuyordur talebesiyle.

AVRUPA'DA BAŞARI ŞART

Bu tarihi final gününe, sonuçlardan bağımsız olarak şu iki notu da düşmek isterim:

1- Eğer Kupa 1’i City kazanır ya da Chelsea EPL’i ilk dörtte bitirirse Süper Lig şampiyonumuz direkt olarak Devler Ligi gruplarında mücadele edecek. Belki de son kez... Zira Avrupa ülkeler sıralamasında maalesef artık ilk 11’de değiliz. Hatta bu kötü performansımız sürerse ilk 15’teki yerimiz bile tehdit altında. Bu sezon Avrupa’daki tüm temsilcilerimizin bu bilinçle oynamaları gerek. Unutmamalılar ki tüm kupalarda gruplarda alınan her galibiyet 2 puan... Hepsi eşit değerde.

HAVUZ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

2- Süper Lig’de yayın havuzu halen 4 ayrı kalemde dağıtılıyor: 21 takıma eşit dağıtılan katılım payı... Şampiyon takımlara verilen prestij payı... Galibiyet ve beraberlik ödülleri... İlk 6’ya verilen sıralama payı… Bence bu sıralama payının artırılıp sadece ilk 6’ya değil, tüm basamaklara azalarak verilmesi gerek. PL’de 11’inci olmakla 13’üncü olmak arasında 5 milyon pound havuz payı farkı var. Süper Lig’de de daha güçlü bir rekabet tesis etmek için böyle yapmalıyız sanki