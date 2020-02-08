Sergen Yalçın'ın taktiğine karşılık uzaktan şutlar

Yalçın’ın taktik becerisinin en büyük rakibiyse Antep’in uzaktan şut silahı Maxim olacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN KOZU TRABZON'UN GENİŞ KADROSU

Sio-Stancu bir arada sahada olduklarında Gençlerbirliği farklı oynuyor ancak bu ikilinin o kadar sık sakatlıkları oldu ki, bir süreklilik tesis edemediler. Candeias-Ayite-Sefa ile koşucu bir takım hüviyetindeler. Trabzon’un F.Bahçe kulübesinde Sturridge, Guilherme, Abdülkadir Parmak gibi yıldızların olması oynayanların da ritmini artırdı. Hüseyin Çimşir’in en büyük kozu geniş kadrosu.

CAULKER-MURIQI EŞLEŞMESİ MAÇIN KADERİNİ BELİRLER

Önümüzdeki 15 günde 7 şampiyonluk yarışçısı, birbirleriyle tam 7 maç oynayacak. İlki de bugün: F.Bahçe’nin güçlü bir santrforu var. Ama karşısına Klopp tarafından transfer edilmiş, İngiliz milli takımına kadar çıkmış, kariyeri Zlatan’larla, Suarez’lerle, Agüero’larla baş etmekle geçmiş Caulker çıkacak. Caulker-Muriç eşleşmesi maçın kaderini belirleyecek muhtemelen.





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