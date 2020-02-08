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Haber Giriş: 08.02.2020 - 06:29,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın'ın taktiğine karşılık uzaktan şutlar

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Gaziantep, adeta büyük takımların panzehiri. Topu size verip, oyunu almak isteyen bir hoca Sumudica. Ancak Sergen Yalçın, daha 40 gün önce Malatya’yla bu Gaziantep’e karşı iyi bir sınav vermiş, yüzde 60 topa sahip olmuş, kornerlerde 8-1 üstün gelmiş, deplasmandan iyi futbol ve 1-1’le çıkmıştı.

Yalçın’ın taktik becerisinin en büyük rakibiyse Antep’in uzaktan şut silahı Maxim olacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN KOZU TRABZON'UN GENİŞ KADROSU

Sio-Stancu bir arada sahada olduklarında Gençlerbirliği farklı oynuyor ancak bu ikilinin o kadar sık sakatlıkları oldu ki, bir süreklilik tesis edemediler. Candeias-Ayite-Sefa ile koşucu bir takım hüviyetindeler. Trabzon’un F.Bahçe kulübesinde Sturridge, Guilherme, Abdülkadir Parmak gibi yıldızların olması oynayanların da ritmini artırdı. Hüseyin Çimşir’in en büyük kozu geniş kadrosu.

CAULKER-MURIQI EŞLEŞMESİ MAÇIN KADERİNİ BELİRLER

Önümüzdeki 15 günde 7 şampiyonluk yarışçısı, birbirleriyle tam 7 maç oynayacak. İlki de bugün: F.Bahçe’nin güçlü bir santrforu var. Ama karşısına Klopp tarafından transfer edilmiş, İngiliz milli takımına kadar çıkmış, kariyeri Zlatan’larla, Suarez’lerle, Agüero’larla baş etmekle geçmiş Caulker çıkacak. Caulker-Muriç eşleşmesi maçın kaderini belirleyecek muhtemelen.

Sergen Yalçının taktiğine karşılık uzaktan şutlar

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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