Sergen Yalçın başladı, Erol Bulut bitirdi

Ghezzal son üç sezonda üç ayrı ülkede, Fransa’da, İtalya’da ve İngiltere’de hayal kırıklığı yaşamış. Beşiktaş’ta kendini bulmuş. Aboubakar’ın son iki sezonda ilk 11 başladığı maç sayısı toplamı dokuz. Bu sezon yedi ayda 22 gol katkısı yaptı. Orijinal mevkisi olmayan sol açıkta oynamasına rağmen 18 gol katkısı yapan Larin de, geçen sezon kadroda düşünülmeyip Belçika’ya kiralanmış bir isim.

70 DAKiKA ALFA GiBiYDi!

Ersin daha 20 yaşında. Beşiktaş’ın birinci kalecisi olarak olgunlaşmış. Alanyaspor’dan transferlerini hemen hemen hepimizin eleştirdiği Welinton ve N’Sakala’nın her ikisi de çıkışta. Rosier çıkışta, Vida çıkışta, Souza kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. 38’lik Atiba’ya üç yıllık kontrat yapsalar itiraz edemeyecek duruma getirdi herkesi. Sergen Yalçın’ın böyle bir kadroyla şu anda maç eksiğiyle Galatasaray’ın 3, Fenerbahçe’nin 5 puan önünde olması bence takdire değer. Dün de ilk 70 dakikada yine alfa karakterli bir futbol oynadılar. Aboubakar-Altay düellosunda üç kez kazanan Altay olmasaydı farkı ikiye de taşıyabilirlerdi.

DEĞiŞiKLiKLER FENERBAHÇE’NiN DiNAMiZMiNi ARTIRDI

iLK 65-70 dakikada maçın vitesini elinde tutan Sergen Yalçın, son bölümde kontrolü meslektaşına kaybetti bence. Erol Bulut’un kenardan yaptığı her müdahale Fenerbahçe’nin dinamizmini ve hücum repertuvarını artırırken, Beşiktaş teknik yönetimi izledi bu hamleleri. 90 dakikalık normal süre bitene kadar Sergen Hoca’nın sahaya müdahalesi sadece bir taneydi (Mensah).

Sarı lacivertliler özellikle ikinci-üçüncü bölge geçişinde Ozan, Sosa ve Ferdi’nin girişiyle vitesi artırdı ve son bölümde galibiyete de gidebilecek net pozisyonlar yakaladılar.

NEDEN iLK YARILAR ÇÖPE GiDiYOR?

Erol Bulut’a Fenerbahçe’nin son 20 dakikada oynadığı oyun nedeniyle kredinin büyük bölümünü teslim ederken şu soruyu da sormak gerek sanırım:

Son 20’de zincirlerinden kurtulup maçı domine eden, ön tarafa kalabalık giden ve bolca gol pozisyonu yakalayan bu takım neden bu oyunu daha uzun süreye yayamıyor? Neden hemen her maçta ilk yarılar çöpe gidiyor ve Fenerbahçe hep geriden gelmeye çalışıyor? Sanırım Fenerbahçe’de sezonun öyküsü bu soruda gizli.

MAÇTA FARK YARATAN BEŞ ADAM

ABOUBAKAR sadece Beşiktaş’ın değil, Süper Lig’in kaderini değiştirme yolunda bu sezon. 26’da Serdar Aziz’i çalımlayıp vurduğu şutu Altay kesti. 52’de doksana giden şutunda yine Altay vardı.

LARiN DE ÇOK iYiYDi

62’DE Tisserand’a bacak arası çalımı atıp karşı karşıya kaldığında yine Altay’a takıldı Kamerunlu santrfor. Sezonun bir başka parlak yıldızı Larin, dün Aboubakar kadar pozisyona girmedi ama o da kritik bir katkı yaptı: Kendi çizgisinde Nazım’a önemli bir fizik üstünlük kurdu. Artık milli takımızın da önemli bir parçası olacak Altay, Beşiktaş öne geçtikten sonra farkın ikiye çıkmamasında çok önemli rol oynadı. Genç Ersin’in de 72’deki Sosa frikiğindeki kurtarışı harikaydı. Ancak maçın ekstra parantezini Ozan Tufan’a açmak lazım.

ALTAY, KADERi DEĞiŞTiRDi

Sezonu harika açmıştı, Eylül’deki ulusal maçlarda milli takımımızın en iyisiydi. İlk üç ayda ligde de 8 gol katkısı yapmıştı genç adam. Dün son 15 dakikada oyuna girdi, önce skoru değiştiren golü attı, sonra da takımını galibiyete taşıyacak gole yaklaştı iki kez. Son dönemdeki olumsuzlukların ardından moral-motivasyon durumunu yüksek tutması takdire değer.

BULUT’UN FAUL STRATEJiSi

48’inci dakikada Vida’nın attığı kafa golünü 60 saniye kadar geriye sararsanız, Fenerbahçe’nin bir başka büyük problemiyle karşılaşırsınız. Erol Bulut, rakiplerinin her tehlikeli aksiyonunu küçük faullerle kesmesini söylemiş oyuncularına. İlk 50 dakikada Gustavo’nun 5, Pelkas, Samuel ve Samatta’nın ikişer, Valencia’nın da Vida’nın golüne sebep olan bir faulü vardı. Aynı bölümde Beşiktaş’ın toplam takım faulüyse sadece altı.

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