Sergen Hoca neşteri vurmalı

Türkiye’de bir büyük takımın son 10 resmi müsabakasının 9’unu kaybetmesi çok sık görülen bir şey değil. Üstelik böyle bir periyodun ardından o takımın teknik adamının güçlü bir camia desteğiyle devam etmesi de önemli iş. Bence Sergen Yalçın’ın camiadan-tribünden aldığı bu güçlü desteği hak etmesi için bir şeyleri değiştirmesi gerekiyordu. Yapması gereken en önemli değişim de şuydu:

TUTKUSU OLANLAR OYNAMALIYDI

Sergen Hoca son birkaç haftadır takımındaki düşüşü, bazı oyuncuların iştahtutku eksikliğine bağlıyordu. Gerçekten de siyah beyazlıların coşkusunda bir eksiklik vardı son dönemde. Ancak madem Sergen Hoca bu alanda bir sorun seziyor, öyleyse tutkusu eksik olanları kenarda oturtmalı, tutkusu tam olanları oynatmalıydı. Yalçın’ın son haftalarda hem takımının arzu düşüklüğünden şikayetlenip, hem de 11’ine radikal bir neşter vurmaması bir tezattı bence.

RIDVAN VE CAN TERCiHi OLUMLUYDU

Dün ilk yarıda bu tezattan kısmen çıktı Sergen Hoca. En azından sol bekte Rıdvan, merkezde Can tercihi, bir şeyleri değiştirme yönünde olumlu göründü. İki genç adam, Rıdvan ve Can ilk yarının en iyileri arasındaydılar dün.

Sergen Yalçın’ın ilk devredeki tercihleri ne kadar olumluysa, ikinci yarıdaki hamleleri o denli yetersizdi dün Beyoğlu’nda. Maça 4-4-2 ile başlayıp ilk devrede orta sahada eksik kalan Hakan Kutlu ise, Varga/Jorgensen değişikliğiyle bir sihir yaptı adeta. İkinci yarıda ya da daha doğru bir deyişle maçın ikinci perdesinde süper bir Kasımpaşa vardı sahada.

UMUT, MiLLi TAKIMDA OLMALI

Kasımpaşa her bir oyuncu değişikliğiyle büyürken, Sergen Yalçın’ın her hamlesi geriye götürdü takımını. Umut Bozok, Mart’ta milli takımda olması gerektiğini kanıtladı bir kez daha. Ümit milli sol bek Eren doğrudan tesir etti maça. Varga da öyle.

Sergen Yalçın görevine devam etmek istiyorsa, bu takıma daha net bir neşter vurmalı. Welinton değil Serdar başlamalı artık. Dün sonradan giren Güven gibi, kadroya dahi almadığı Montero gibi gençlere güvenmeli. Tutkusu eksik olanları acilen ayıklamalı.