Şenol Güneş'e 10 soru

Sayın Güneş... 2002 Dünya Kupası başta olmak üzere ülke futboluna yaptığınız katkılara minnettarız. Mesleki kariyerinize, sporcu ve antrenör kimliğinize büyük saygı duyuyorum elbette. Ancak gazetecilik nosyonum gereği, kamuoyunun en çok merak ettiği soruları size yöneltmek, benim temel vazifem

24 TAKIM İÇİNDE OLMAK OLAĞAN

24 takımla düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katılmamızı artık büyük bir başarı olarak algılayamayız, zira zaten kıtanın ilk 24’ü içinde yer almamız olağan. Hatta 325 milyon euroluk kadro değerimiz bizi kıtanın en değerli 10’uncu milli takımı yapıyor

Dolayısıyla Euro 2020 katılımını bir zafer olarak addetmiyoruz ve turnuvanın sonuncusu olarak veda etmemizin sebeplerini öğrenmek istiyoruz. Eğer bu turnuvadaki sorunumuzu doğru teşhis edersek, 2022 elemeleri için gereken tedaviyi de doğru yapacağımıza inanıyoruz.

1- A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020'DEKİ BAŞARISIZLIĞINI NEYE BAĞLIYORSUNUZ?

Euro 2020’nin en değerli 10’uncu kadrosuna sahiptik. Bu da normal şartlarda son 16’ya kalabilmemizi gerektirir. Ancak 24’üncü olarak turnuvaya veda ettik. Uluslararası kamuoyunun tümü, turnuvanın hayal kırıklığı olarak Türkiye’yi gösteriyor. Siz bu başarısızlığı neye bağlıyorsunuz?

2- 'BÜTÜN SORUMLULUK' BENİM DEDİNİZ, KENDİ ADINIZA BUNUN BİR BEDELİ VAR MI?

Sıfır puan ve -7 averajla 61 yıllık turnuva tarihinin en kötü beşinci performansına imza attık. Bu başarısızlıkta oyuncuların ve sizin payınız nedir? Basın toplantısında “tüm sorumluluk benim” demiştiniz, bu sorumluluğun kendi adınıza bir bedeli var mıdır? Ne yapmayı planlıyorsunuz?

3- YENİDEN BAŞLASANIZ NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ, ÖZEL MAÇ TERCİHLERİ DOĞRU MUYDU?

Şu anda Avrupa Şampiyonası’na yeniden başlama şansınız olsa neleri değiştirirdiniz, neleri daha farklı yapardınız? Mesela hazırlık sürecinde seçilen rakipler doğru muydu? As kadromuzu Lüksemburg, Liechtenstein gibi ülkelerden bile zayıf olan FIFA 177’ncisi Moldova’ya karşı test etmek yeterli miydi?

4- TURNUVADA İŞLER KÖTÜ GİTTİĞİ HALDE NEDEN 18 OYUNCU KULLANDINIZ?

Turnuva boyunca işlerimiz de kötü gittiği halde yalnızca 18 oyuncu kullandınız. Neden kalan 8 oyuncuyu denemedik? Bu kadar oyuncuya ihtiyacımız yoksa, 18 adam yeterliyse ilk başta neden 30 kişi davet ettiniz? Ve iki hazırlık maçını da kadroyu 30’dan 26’ya düşürmek için neden heba ettiniz?

5- İSVİÇRE'YE KARŞI DORUKHAN HAMLESİ DAHA ÇOK GOL YEMEMEK İÇİN MİYDİ?

Şampiyonadaki son maçımız olan İsviçre’ye karşı 3-1 mağlupken son değişiklik hakkımızı bir defansif orta saha olan Dorukhan’dan yana kullandık. Kenarda forvetler Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu varken... O dakikada amacımız neydi, daha fazla gol yememek mi?

6- UMUT SAKATLANINCA NEDEN MERT MÜLDÜR'Ü DEVŞİRİP RIDVAN'I OYNATMADINIZ?

Turnuvada Umut Meraş’ın yaşadığı sakatlığın ardından asıl mevkisi sağ bek olan Mert Müldür’ü o bölgeye devşirdiniz. Neden tercihiniz Rıdvan Yılmaz olmadı? İlk sol bek sakatlandığında ikinci sol bek oynamayacaksa, Rıdvan Yılmaz’ı neden kadroya aldınız?

7- LİG BİTER BİTMEZ OYUNCULARI KAMPA ALMAK MI, İZİN VERMEK Mİ DOĞRUYDU?

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi kamp ve planlamada bir eksiğimiz var mıydı? Lig biter bitmez oyuncuları kampa almak mı daha doğruydu yoksa onlara bir dinlenme süreci vermek mi? Üç rakibimizden de ortalama 5,5 kilometre daha az koştuk. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

8- RAPORUNUZDA 'BAŞARISIZLIĞI ÇÖZEMEDİM' DEMİŞTİNİZ, SONUCA ULAŞABİLDİNİZ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu’na turnuvadan dönüş sonrasında verdiğiniz raporda “Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki başarısızlığın nedenini çözemedim” demiştiniz. Geride kalan bu sürede bu başarısızlığın nedenleri konusunda bir sonuca ulaşabildiniz mi?

9- EKİBİNİZ SİZCE YETERLİ Mİ? PLANLAMA, ANALİZ GİBİ KONULARDA EKSİK KALMIŞ OLABİLİR Mİ?

Finale çıkan İtalya’nın teknik ekibi yaklaşık 20 kişi. Roberto Mancini’nin ekibinde Gianluca Vialli, Daniele De Rossi, Alberica Evani gibi son derece güçlü figürler var. Sizin ekibiniz sizce yeterli mi? Türk Milli Takımı analiz, planlama vs konusunda eksik kalmış olabilir mi?

10- FUTBOL DIŞI İŞLERE FAZLA ODAKLANMAK BAZI OYUNCULARI OLUMSUZ ETKİLEMİŞ OLABİLİR Mİ?

Milli Takım futbolcularının oynadığı reklam filmleri turnuvadan elendikten sonra kamuoyunda yadırganmaya başladı. Bu noktada bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Futbol dışı işlere fazla odaklanmak, bazı oyuncuların motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiş olabilir mi?