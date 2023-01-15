Şampiyon takıma daha çok benzeyen bir grup

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Malumunuz Trabzonspor, 2023’e hiç de iyi olmayan sonuçlar ve ciddi bir krizle girmişti. Önce yılın son günlerinde Karagümrük’e karşı çok kötü bir görüntü verildi. Hak edilmiş 4 gollü bir galibiyet aldı Pirlo’nun talebeleri. Abdullah Avcı o müsabakayı, 26 aylık Trabzon görevinin en kötü günü olarak tanımlamıştı. Karagümrük şokundan 10 gün sonra bu kez Alanya travmasını yaşadı Karadeniz ekibi. Ve Avcı, kötü tablonun geçici görünmediğini söyledi bu kez de. Abdullah Hoca’nın bu tatsız sonuçlar sonrası sıkça tekrar ettiği bir söz vardı: “Oyuncularımızın bizim şampiyon takım olduğumuzu unutmamaları lazım” diyordu hep. Ancak Trabzonspor’un o kötü gün 11’lerine baktığımızda sahada şampiyon bir takım yoktu aslında. Şampiyon bir kulüp vardı. Forma vardı. Hoca vardı. Ama şampiyon takım yoktu. Mesela Alanya önünde geçen sezon şampiyonluk yaşamış sadece 4 futbolcu vardı sahada.

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ELEKTROŞOK GEREKiYORDU

Abdullah Avcı’nın bu kötü gidişatı değiştirmek için bir elektroşok yaşatması gerekiyordu takımına. O da çareyi 2021-22 şampiyonu oyunculara dönüşte buldu: Başakşehir önünde Uğurcan, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas’ın yanı sıra Peres, Denswil ve Djaniny’nin 11’e girmesiyle sahada 2021-22 şampiyonu futbolcu sayısı arttı. Bu durum, bordo mavili takımın modunu bir miktar değiştirmiş gibi göründü.

DAHA ARZULU VE iŞTAHLI

Daha arzulu, daha iştahlı, daha özgüvenli bir Trabzon vardı dün Akyazı’da sahada. Özellikle maçın ilk yarısında önde yapılan tutkulu pres, peş peşe pozisyonları ve dengeyi bozan Bakasetas golünü getirdi. Maçın ikinci yarısında kanatları çok daha etkili kullanan Başakşehir yüksek toplarla net pozisyonlar bulduysa da skoru değiştirmeye yetmedi bu denemeler.

Trabzon’da günün anahtar adamı presle kazanılan birçok topun kahramanı olan Siopis’ti. Vatandaşı Bakasetas da neredeyse her etkili hücumun içindeydi. Trezeguet arzulu, ancak 20 ve 51’de soldan girip merkeze gönderdiği pas tercihlerini hafta içi izlemesini öneririm Mısırlı oyuncuya... Trezeguet kalitesinde bir oyuncunun kafasını kaldırmadan merkeze attığı o paslar klasına yakışmıyor.