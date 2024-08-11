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Saint Maximin’den Yattara ve Baljic hissi

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig

F.Bahçe’yi bu sezon dördüncü kez izledik dün. İlk 3 müsabakanın hepsinde ilk yarılarda tutuktu Mourinho’nun talebeleri.

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Üçünde de ikinci devrelerde iyi oynamış ve telafi için çabalamıştı. Mourinho belli ki bu zinciri kırmak istedi, dün bir-iki ofansif rötuş yaptı takımına. Geçen yılın büyük bölümünde sol kanatta izlediğimiz Tadic’i Lugano-Lille maçlarında sağ açıkta kullanmıştı Mourinho. Dün sağ açıkta İrfan Can’la başladı ve Tadic’i on numaraya kaydırdı. En az bunun kadar kritik bir rötuş da merkez orta sahaya yapıldı:

KRUNiC’SiZ MODELi DENEDi

Fred’in sakatlığı sonrası göbekte yine sıkıntılar yaşıyordu sarı lacivertliler. Geçen sezon da, bu sezon da istenen performansı veremeyen Krunic dün nihayet kenarda oturdu. İsmail’in dünkü partneri Szymanski oldu. Fenerbahçe belki dün 90 dakika boyunca rakibini boğmadı ama bu ofansif 11’in ajandasında maçın başından sonuna kadar hücum vardı. Hafta içinde Lille’e karşı da galibiyet zorunluluğu olduğuna göre Mourinho’nun Krunic’siz bir modeli dün deneyimlemesi olumlu.

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ADANA DEMiRSPOR KAN KAYBEDiYOR

Pek tabii ki Adana Demirspor kantarıyla Lille’i tartmak mümkün değil. Adana ekibinde Ocak 2024’te başlayan kan kaybı sürüyor, bu yaz da Magomadaliyev, Youcef Atal, Stiven Mendoza, Emre Akbaba gibi birçok kritik oyuncuyu yitirdiler. Transfer tahtaları kapalı. Atal ve İsmail gitti, takımda şu an orijinal bir sağ bek yok. Kalede de 2008’li Deniz’in oynadığını ekleyelim bu tabloya. Eğer transfer tahtalarını açamaz ve Maestro’yu da kaybederlerse işleri pek kolay olmaz bu sezon.

F.BAHÇE’NiN LiLLE MAÇINDA EN BÜYÜK KOZU OLACAK

Valkanis’in talebeleri yine de dün 5+4’lü iki blokla tüm güçleriyle savundular kalelerini. Ancak St.Maximin’i savunmak çok kolay değil. Yattara gibi, Baljic gibi topu ayağına aldığında tribünleri heyecanlandıran, çalım beklediğiniz özel bir oyuncu Maximin. Dün bir süre sol çizgide Semih-Manev’le kemik kemiğe savaştı. Ancak daha sonra merkezde daha fazla topla buluştuğunda farkı yaratmayı başardı Fransız futbolcu. Merkezden yaptığı bir dripling ve pasla Dzeko’ya da attırdı golü. Hafta içinde Lille’e karşı da Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacak Maximin.

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
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