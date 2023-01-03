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HABERLERYazarlar Uğur MELEKE Sahalara dönüşü gecikiyorsa takviye yapılabilir
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Sahalara dönüşü gecikiyorsa takviye yapılabilir

#Beşiktaş#Ghezzal#Şenol Güneş

Beşiktaş’ın ofansif anlamdaki en büyük sorununun lego benzeri birbirini tamamlayan parçaları bulamamaları olduğunu düşünüyorum.

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Oyun N’Koudou ile taç çizgilerine kadar açılıp yüksek ortalara döndüğünde verimlilik düşüyor. Hücumda N’Koudou hariç herkes, Cenk, Weghorst, Redmond, Dele’nin hepsi kaleye yakın oynadıklarında verimliler.

Ghezzal’in dönüşü gecikiyorsa oraya bir takviyeye bence ihtiyaç var. Tabii bulunabiliyorsa, alınabiliyorsa bu oyuncu N’Koudou tarzı sprinter/ ortacı değil, Ghezzal tarzı merkeze giren, verkaçla-şutla pozisyon yaratabilen, Weghorst ve Cenk’le yakın oynayan tipte olmalı. Weghorst merkezde arkadaşlarına öyle iyi fırsatlar yaratıyor ki, onun yakınına yetenekli oyuncu eklemelisiniz.

#Beşiktaş#Ghezzal#Şenol Güneş
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