Sadece G.Sarayâ€™a deÄŸil, SÃ¼per Ligâ€™e bÃ¼yÃ¼k deÄŸer katarlar

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G.Sarayâ€™Ä±n henÃ¼z Serie Aâ€™da oynamadan Ä°talya Milli TakÄ±mÄ±â€™na Ã§aÄŸÄ±rÄ±lacak kadar bÃ¼yÃ¼k bir yetenek olan Nicolo Zanioloâ€™yu 23â€™Ã¼nde transfer etmesi heyecan verici. EÄŸer Zanioloâ€™nun yanÄ±na Rusyaâ€™nÄ±n en deÄŸerli genÃ§ oyuncusu Arsen Zakharyanâ€™Ä± da eklerlerse bu vizyon sadece Galatasarayâ€™a deÄŸil, Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™e de deÄŸer katar.

Hep sÃ¶ylerim, TÃ¼rkiye Ligi enteresan bir turnuva. Elbette Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k beÅŸ liginden biri deÄŸil. HiÃ§bir zaman da olmayacak. Ancak beÅŸ bÃ¼yÃ¼k lig dÄ±ÅŸÄ±nda kalan 50 ligin arasÄ±ndan da bir Ã¶zelliÄŸiyle ayrÄ±ÅŸÄ±yor. Bir sebeple beÅŸ bÃ¼yÃ¼k ligin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan sÃ¼perstarlara neredeyse o seviyelerde maaÅŸ Ã¶dÃ¼yor. BÃ¶ylece zaman zaman Sneijder, Gomez, Anelka gibi sÃ¼per yÄ±ldÄ±zlara ev sahipliÄŸi yapabiliyor.

Ä°STANBULâ€™A GELMEYÄ° SEÃ‡Ä°YORLAR Ã‡ÃœNKÃœ...

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Tabii ki 5 bÃ¼yÃ¼k lig dÄ±ÅŸÄ±nda bir alternatif arayan bu starlarÄ±n (Ã¶zellikle) Ä°stanbulâ€™u tercih etmelerinin yÃ¼ksek maaÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda sebepleri de var:

1- Ä°stanbul Ã§ok gÃ¼zel bir kent. YanÄ±lmÄ±yorsam halen Avrupaâ€™nÄ±n en fazla turist Ã§eken Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸehri. Zaten birÃ§ok AvrupalÄ± futbolcu tatil amacÄ±yla bu kenti daha Ã¶nceden ziyaret etmiÅŸ oluyor.

2- Avrupaâ€™yla 1-2 saatin Ã¼zerinde bir zaman dilimi farkÄ±nÄ±z yok. 3-4 saat uÃ§uÅŸla her yere ulaÅŸabiliyorsunuz. Bu Ã¶zelliÄŸinizle de sizin kadar maaÅŸ verebilecek Ã‡in, Amerika gibi alternatiflerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyorsunuz.

3- Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±nÄ±n istisnai yÄ±llar dÄ±ÅŸÄ±nda Avrupa kupalarÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± var. Avrupaâ€™da oynuyorsunuz. GÃ¶zden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor, takip edilmeye devam ediyorsunuz.

DÄ°DÄ°ER DROGBAâ€™NIN CARLOSâ€™UN GELMESÄ°YLE AYNI ÅžEY DEÄžÄ°L

Galatasaray bu sezon Avrupaâ€™da yok. Ancak ligde lider konumda olmalarÄ± muhtemelen Zanioloâ€™nun da, eÄŸer gelirse Zakharyanâ€™Ä±n da kararlarÄ±nda rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r. Zira gelecek sezon Avrupaâ€™da olmanÄ±z garanti gibi. Elbette Roberto Carlosâ€™un veya Drogbaâ€™nÄ±n emeklilik Ã¶ncesi yaÅŸlarda SÃ¼per Ligâ€™e gelmeleriyle, Zanioloâ€™nun-Zakharyanâ€™Ä±n gelmeleri farklÄ± durumlar. 30 Ã¼stÃ¼ deÄŸil, 20â€™li yaÅŸlarÄ±ndaki starlara da cazip gelen bir takÄ±m olmanÄ±z, sadece Galatasarayâ€™Ä±n deÄŸil, ligin de cazibesini artÄ±rÄ±r. Icardi ve Torreiraâ€™nÄ±n Galatasarayâ€™da olmasÄ±, Zanioloâ€™nun rotasÄ±nÄ± etkilemiÅŸtir muhakkak. Zakharyanâ€™Ä±n kararÄ±nda da elbette o isimlerin rolÃ¼ olacaktÄ±r.

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BUNUN HAYALÄ°NÄ° KURMAYA DEÄžER

EÄŸer SÃ¼per Lig, ZaniololarÄ±n-ZakharyanlarÄ±n yanÄ±na birkaÃ§ parlak genÃ§ AvrupalÄ± yetenek daha ekleyebilirse yeni bir kimliÄŸe aday olacak aslÄ±nda: BeÅŸ bÃ¼yÃ¼k ligle diÄŸer 50 lig arasÄ±nda bir yerlerde, bir basamak sÄ±fatÄ± kazanacaksÄ±nÄ±z. Belki alttan yetiÅŸtiren deÄŸil ama genÃ§ yaÅŸta alÄ±p geliÅŸtiren ve sonra galaktik takÄ±mlara satan bir turnuva. Hayal gibi. Ama hayal kurmaya deÄŸer kesinlikle.

NÄ°COLO ZANÄ°OLO Ã‡OK YÃ–NLÃœ BÄ°R Ä°SÄ°M

Elbette Zanioloâ€™nun sadece 23 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen iki ayrÄ± Ã§apraz baÄŸ sakatlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamasÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼. Ãœstelik biri saÄŸ, biri sol dizinden. Ancak 2020- 21â€™i bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle kaÃ§Ä±rdÄ±ktan sonra geÃ§en 18 ayda 60 maÃ§a Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶nemli veri. 190 santimlik bir boya sahip olup ayaklarÄ±na olaÄŸanÃ¼stÃ¼ iyi hÃ¼kmetmesi, fizikalitesi, sÃ¼rati ve dripling kabiliyeti ona birÃ§ok bÃ¶lgede kusursuz oynama Ã¶zelliÄŸi saÄŸlÄ±yor. Ona kanat ya da on numara da deseniz, derin oyun kurucu veya iki yÃ¶nlÃ¼ orta saha da deseniz yanÄ±lmÄ±ÅŸ olmazsÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepsini yapabiliyor Zaniolo.

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ARSEN ZAKHARYANâ€™IN Ã–NÃœNÃœ SAVAÅž KESTÄ°

Zakharyanâ€™Ä±n da Ã§izgisi aslÄ±nda Zanioloâ€™ya benziyor zira o da Ä°talyan meslektaÅŸÄ± gibi Ã§ok erken yaÅŸta bÃ¼yÃ¼k ÅŸanslar bulup birÃ§ok rekoru kayda geÃ§irmiÅŸ bir star. AslÄ±nda son bir yÄ±l iÃ§inde iki kez Chelsea transferinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± okuduk ama Rusyaâ€™nÄ±n Ukraynaâ€™yÄ± iÅŸgali sonrasÄ± Ä°ngiltereâ€™nin getirdiÄŸi siyasal ve ekonomik kÄ±sÄ±tlamalar Zakharyanâ€™Ä±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesti. O da merkezde her yerde oynayabilen bir ofansif orta saha oyuncusu. Muhtemelen Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hayalleri var. Ve eÄŸer tercihi Galatasarayâ€™sa muhtemelen Avrupaâ€™da kendini gÃ¶sterip beÅŸ bÃ¼yÃ¼k lige gitmek olacak vizyonu. Ki gayet de haklÄ± bir vizyon bu.

LiGDEKi BU RÃœZGAR AVRUPAâ€™YI DA ETKÄ°LER

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SanÄ±rÄ±m en son 2012-2014 arasÄ±nda bÃ¶yle bir kimliÄŸe yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ± SÃ¼per Lig... Sneijderâ€™lar, Drogbaâ€™lar, Kuytâ€™lar aynÄ± anda SÃ¼per Ligâ€™e gelmiÅŸler, bu rÃ¼zgÃ¢r uluslararasÄ± baÅŸarÄ±yÄ± da tetiklemiÅŸti. O yÄ±llarda Galatasaray Åžampiyonlar Ligiâ€™nde Ã§eyrek final, FenerbahÃ§e de Avrupa Ligiâ€™nde yarÄ± final yapmÄ±ÅŸlardÄ±. Åžu sÄ±ralar SÃ¼per Ligâ€™de esen benzer rÃ¼zgarÄ±n TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±nÄ±n Avrupa kupalarÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± da tetikleyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ben.