Rusya’nın Zlatan’ı Türkiye’nin Cengiz’i

Dün sahaya çıkan Rusya 11’inin toplam market değeri yaklaşık 62 milyon Euro iken, bizimki 116 milyondu. Hatta Cengiz Ünder girince 140 milyona çıktık. Rus futbolu öyle harika bir dönemden geçmiyor, dünkü 11’lerindeki tek lejyoner Antalyasporlu Kudryashov’du. Bizimse Juventus’lu Merih’ten Lille’li Burak’a, Leicester’lı Cengiz’den Milan’lı Hakan’a gayet havalı bir takımımız var şu sıralar. Ancak maçın ilk devresinde tanınmaz haldeydik, sahada fark yaratan da tek bir adam vardı: Sankt Petersburg’un Zlatan’ı... Yani 1,96’lık dev adam Artem Dzyuba...

TEK DEVRELiK OYUN

Bu maça çıkarken yüzde 57 ile grubun en fazla topla oynayan, yüzde 85’le en isabetli pas yapan, 25’le de en fazla şut atan takımı bizdik. Bizi biz yapan özelliklerden biri kesinlikle bu, topla iyiyiz. Topu rakibimize bıraktığımızda pragmatik bir futbol oynamakta güçlük çekiyoruz. Zaman zaman uyuyoruz ve rakiplerimiz de dün olduğu gibi değerlendiriyorlar bu fırsatları. İlk devrede uyurgezer halimizi Ruslar iyi değerlendirdiler, Dzyuba’nın da müthiş oyunuyla soyunma odasına haklı bir üstünlükle gittiler. Şu sıralar çokça yaptığımız gibi devre arasında doğru oyuncu değişikliği ve doğru momentumla sahaya döndük. İkinci 45’te Cengiz Ünder önderliğinde sahayı adeta Ruslar’a dar ettik. Cengiz girince Hakan da, Ozan da canlandı ancak maalesef yine beraberliğe yetti tek devrelik oyun.

Geride hâlâ üç maçımız var, Rusya ile içeride oynayacağız, matematiksel olarak liderlik şansımız var. Bence kalan bu maçlarda lüzumsuz bir rotasyon içine girmemeliyiz, kadro istikrarı olan bir milli takım izlemek istiyoruz artık. Zaten bu yıl futbolcular, lig-Avrupa temposu içinde haftada iki maç oynamaya daha fazla alışık olacaklar. Milli takımda da pekalâ bir kadro istikrarı yaratabiliriz artık.

ULUSLAR LiGi NEDEN ÖNEMLi?

2022 Dünya Kupası’na gidebilmek için üç yol var: Ya martta başlayacak elemelerde grubunuzu birinci bitirerek direkt bilet alacaksanız. Ya o elemelerde grubunuzu ikinci bitirerek 10 play-off biletinden birini kazanacaksınız. Ya da UEFA Uluslar Ligi’nde grubunuzu lider bitirerek son iki playoff biletine talip olacaksınız. Uluslar Ligi’nde A kategorisi takımlarının hemen hepsinin normal elemeler yoluyla ilk ikiye girecekleri düşünülürse, o son iki play-off bileti için esas savaşanlar bizim gibi B kategorisi ülkeleri... Yani bu Uluslar Ligi önemsiz değil, hatta en çok da B kategorisi takımları için önemli. Umarım kalan 3 maçımıza mümkün olan en iyi kadrolarla çıkıp, o müsabakaları kazanıp liderlik şansımızı sonuna kadar kovalarız.