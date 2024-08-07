Rövanşta sekiz numarada İrfan Can Kahveci

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Bruno Genesio yakından tanıdığımız bir teknik adam. Lyon ve Rennes’de oynattığı oyunu şimdi de Lille’e adapte etmek için göreve gelmiş. Bu Lille de aynen önceki Genesio takımları gibi muhtemelen kolay atıp-kolay yiyecek. Geriden pasla çıkacak. Çıktığında çok etkili olacak, çıkamadığında basit goller görecek kalesinde.

İLK DEVRE FARKI MEUNIER YARATTI

Lille genç bir takım. Kalecisi 22, bekleri 22-25, üçlü savunmasının da ikisi 23-24 yaşında. Ancak ilk devrede farkı, abilik yapmak için bu takıma katılmış Meunier yarattı. Üçlü savunmada sağ stoper olarak görev yaptı Meunier. Çıkarken oyunu çoğunlukla o kurdu, onun başlattığı pas zincirini sağ kanat bek Santos ve sağ açık Cabella ile tamamladılar. İlk golü de zaten o organizasyonla buldular.

FERDİ NEDEN YALNIZ KALDI?

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Bu organizasyonları izlerken ister istemez şu soru oluştu zihnimde: Lille dün 45 dakika boyunca Meunier-Santos-Cabella bağlantısıyla Fenerbahçe’nin solunu hırpalarken niçin o bölgede Ferdi sürekli yalnız kaldı? Neden bir Mourinho müdahalesi ya da saha içi farkındalıkla sol iç Krunic ve sol açık Maximin’le orada sayısal eşitliği kuramadı temsilcimiz?

İKİNCİ DEVRE DAHA İYİYDİ

Aynen iki Lugano maçında olduğu gibi dün Fransa’da da ikinci devrede daha iyi bir Fenerbahçe izledik. Biraz şanssızlık, biraz da oyunun çok fazla durmasıydı sorun. Istvan Kovacs, bence saha hakimiyeti konusunda dozu kaçırabiliyor ve düdükleriyle akışkanlığı kesiyor. Çekya-Türkiye maçında da kötüydü, dün de kötüydü. Oyunu çok fazla kesen bu kontrolcü hakemlik bu çağa değil, 80’lere ait bir şey.

EN ETKİLİSİ SAINT-MAXIMIN'Dİ

Fenerbahçe’de dün en etkili isim Saint-Maximin’dı. Çok hareketliydi, iki de net pozisyonu değerlendiremedi. İsmail, bir hafta önce Lugano’yu adeta tek başına elemişti. Dün de onun presiyle kazanılan toplarla pozisyonlar yakaladı sarı lacivertliler. İrfan Can’a bir maça tesir etmek için adeta 20 dakika yetiyor. Müsabaka seviyesi yükseldikçe nabzı düşen özel bir oyuncu. Yusuf Dikeç sevincini hak eden soğukkanlılıkta bir frikik golü attı dün. Rövanş maçına kadar birilerinin Jose Mourinho’ya İrfan Can’ın sekiz numara oynayabileceğini fısıldaması lazım bence.