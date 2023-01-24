Recep Uçar adeta bir kriptonit gibi

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Jorge Jesus 68 yaşında. 33 yıldır teknik direktörlük yapıyor. 16 farklı takımda 958 resmi maça çıkmış. Kariyerinde bir Libertadores şampiyonluğu, bir Kıtalararası Kupa, iki de Avrupa Ligi finali var. Teknik adamlık kariyerinde Barcelona’yla 6, Bayern’le, Juventus’la, Manchester United’la ve Real Madrid’le ikişer kez karşılaşmış. Ama muhtemelen hocalık kariyeri bittiğinde dahi Ümraniyespor takımını ve Recep Uçar ismini unutmayacak!

UÇAR DÜN DE F.BAHÇE’DEN 1 PUAN ALMAYA ÇOK YAKLAŞTI

Recep Uçar 47 yaşında. İki buçuk yıldır teknik direktör (birinci adam) olarak çalışıyor. Kariyerinde çıktığı toplam maç sayısı 88. Bunların sadece 19’u en üst ligde. Ancak Boğaziçi mezunu akıllı teknik adam Uçar, bu sezon Jesus’un kriptoniti gibi oldu adeta. Ligde iki maçta Fenerbahçe’ye 178 dakika boyunca acı çektirdi. Dün de çok yaklaştı sahadan 1 puanla ayrılmaya.

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RAKiBE POZiSYON VERDiLER ANCAK HiÇ VAZGEÇMEDiLER

Ümraniye, Süper Lig’in en mütevazı kadrolarından biri. Ancak Uçar’ın öğrencileri futbolda neticeyi banka hesaplarının değil, sahadaki performansların belirlediğinin kanıtı gibiler. Çok koşuyorlar, sahayı iyi parselliyorlar. Nizamlarını neredeyse hiç bozmuyor ve hep doğru duruyorlar. Dün Fenerbahçe’nin kaliteli ayaklarına karşı elbette pozisyonlar verdiler. Ama hiç vazgeçmediler. Hocalarının şemasına sadık kaldılar. Fenerbahçe’nin dün Ümraniye’den üstün olduğu departman oyuncu kalitesiydi sadece.

F.BAHÇE ZORLANDI ÇÜNKÜ...

Fenerbahçe’nin dün beklenenin üzerinde zorlanmasını bence üç ana başlıkta açıklayabiliriz:

RAKiBi SANKi iZLEMEMiŞ

1- Fenerbahçe teknik ekibi Ümraniye’yi sanki yeterince izlememiş. Hafta içi Trabzonspor maçında bu 11’in 8’i sahadaydı. Benzer bir oyun oynadılar. Rakiplerini 90 dakika boyunca kilitlediler. Jorge Jesus’un bu şema takımına karşı ekstra bir planı yok gibiydi.

11 ADALETi ZEDELENiYOR

2- Fenerbahçe’de ilk 11 adaleti bence yavaş yavaş zedeleniyor. Galatasaray maçındaki sorumsuz kartı sonrası İrfan’ın cezası biter bitmez ilk 11’e dönmesi bana âdil görünmedi.

YÜK FERDi-VALENCiA’DA

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3- Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe’nin ikinci-üçüncü bölge geçiş yükü tamamen Ferdi ve Valencia’nın sırtında adeta. Sarı-lacivertlilerin ikinci bölgede rakibi şaşırtan, ekstra iş yapan başka oyuncusu yok gibi.