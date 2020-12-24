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Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Reaksiyon ve isyan

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Reaksiyon ve isyan
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Erol Bulut’un son bir aydaki bazı söylemleri, büyük takım çalıştırıcılığı için yeterliliği konusunda şüphe uyandıran cinstendi.

Fenerbahçe son 6 maçın 4’ünü kaybetmiş, Antep ve Malatya maçlarında neredeyse varlık gösterememişti.

Durum böyleyken, Fenerbahçe’de saha içinde eller-kollar yukarı kalkmaya başlamışken, Erol Bulut’un mağlubiyetleri “4 kez geldiler, 3 gol attılar” şeklinde açıklamaya çalışmasıydı esas tehlike. Fenerbahçe’de işler kötü gidiyordu. Ortada net bir oyun planı yoktu. Ve Erol Bulut aynı şeyleri tekrar ederek, farklı sonuçlar alacağını zannediyordu. Dün Erol Bulut için bence kader günüydü. Ve bu kader gününden hiç fena şekilde çıkmadı Erol Hoca. Gerekçem asla maçın neticesi değil. Zaten 73’teki kırmızı kartla maç fiilen bitti. İlk iki gol de yine Caner’in ortalarıyla geldi, yani aslında ofansif anlamda çok büyük bir gelişim de yok.

FARKLI FORMASYON

Benim dün Erol Bulut’la ilgili iyi sinyaller alma sebeplerim farklı:

1- Nihayet 4-2- 3-1’den vazgeçip farklı bir formasyon denemesi... Thiam-Ademi’li 4-4-2’ye dönüşün nasıl sonuç vereceğini uzun vadede göreceğiz. Ancak esas kazanım, Erol Bulut’un işlerin iyi gitmediğini kabul edip yeni bir şey denemesi.

2- Fenerbahçe'deki yenilikler içinde olumlu sonuç verenler ve ısrar edilebilecekler de var elbette. Nazım, Antep’teki asistine dün de kritik bir gol ekledi. Sol çizgide arkalı-önlü oynayan Novak-Caner’in uyumu da dikkat çekiciydi dün.

3- 60’ıncı dakikada 2-1’i bulduktan sonra Fenerbahçe’nin 10 dakika boyunca önde baskı yapması. Oysa Erol Bulut bu sene bu tip maçlarda skoru bulduğunda genelde vitesi küçültüyor, hatta üstüne bir de defansif oyuncu değişikliği yapıyordu.

4- Reaksiyon ve isyan... Fenerbahçe’nin son dönemde en büyük sıkıntılarından biri, fişi erken çekmeleriydi. Malatya önünde 2-0’dan, Antep karşısında da 2-1’den sonra doğru düzgün bir reaksiyon vermemişti Fenerbahçeli futbolcular. Sahada bir isyan hali yoktu. Dün de 1-0 geriye düştüler ama daha fazla reaksiyon veren bir takım vardı Kadıköy’de. Bu da hiç fena bir sinyal değil.

Reaksiyon ve isyan

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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