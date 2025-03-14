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Rangers'ı yendi ama Ibrox'u yenemedi!

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Rangers

Rangers - Fenerbahçe eşleşmesi, iki ülkenin de futbolda ana gündem maddesi oldu son günlerde. Dün geceye kadar Türkiye’nin de, İskoçya’nın da Avrupa kupalarında birer temsilcileri vardı. Türkiye ilk 10’daki, İskoçya da ilk 15’teki yerini korumak istiyor; zira onlar da 15’in dışında kalırlarsa Avrupa’ya yalnızca 4 takım gönderebilecekler.

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Eşleşmenin İstanbul ayağında Mourinho, teknik adamlık kariyerinin belki de en formsuz günlerinden birini geçirmiş, özellikle üç konuda kâbus yaşanmıştı. Mourinho ilk müsabakadaki hastalığı çok iyi teşhis etmiş, Ibrox’a da gerekli reçeteyle gelmiş:

İstanbul'da Fenerbahçe orta sahası olağanüstü geçirgendi. Hatta Mourinho oyuncu değişiklikleriyle daha da geçirgenleştirmişti takımını. Dün sanırım bu kâbusu tekrar yaşamama adına 3-4-2-1 başladı maça Portekizli Hoca. Amrabat-Fred’in önünde bir ikili daha, Talisca-Szymanski oynadılar. Szymanski ilk golü tam da görev yerinden, sol içten buldu zaten. Szymanski ikinci golü de attıktan sonra Mourinho onu sağ kanat beke kaydırdı.

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İstanbul’da Rangers’ın soldan Jefte-Diomande ile yaptıkları organizasyonlara yanıt verilememişti. Dün kanat bekte Samuel, sağ stoperde Mert’le o koridor kapatıldı. Solunu bu kez iyi kullanan taraf Kostic’in yönetiminde Fenerbahçe idi.

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İstanbul’da kazanılan ilk 7 korneri (sağdan ve soldan ısrarla) Szymanski’nin ön direğe kullanması felaketti. Dün Talisca’ya verilmişti köşe vuruşu görevi. Talisca’nın temposunu Arabistan Ligi biraz düşürmüş. Ancak duran toplarda tehdit olmayı sürdürüyor. Dün Rangers’ın iki stoperi Souttar ve Balogun’a da sarı kart aldırdı.

PENALTILARA KALMAMALIYDI

Fenerbahçe'de dün Skriniar savunmada, Fred orta sahada ağırlıklarını koydular. İkinci 45’te ve uzatmalarda Szymanski, Tadic ve Nesyri ile yakalanan net fırsatlar vardı. Fenerbahçe normal sürede de, 120 dakikanın sonunda da turu hak eden taraftı. Oyunun hakkı penaltılar değildi esasında. Penaltılarda Ibrox’ta oluşan ekstra atmosfer tesir etti turun kaderine. Bir bakıma Fenerbahçe dün aslında Rangers’ı yendi ama Ibrox’u yenemedi.

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Rangers
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