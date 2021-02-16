Rachid Ghezzal'in 20 dakikası yetti

Süper Lig’de sert bir şubat ayı yaşıyoruz. Dün de Eryaman’da ilk devre futbol oynandı, ikinci yarıdaysa karla mücadele etmek zorunda kaldı oyuncular. Ancak Gençlerbirliği’nin öyle zayıf bir kadrosu var ki, dün Beşiktaş’a maçı kazanmak için Ghezzal’in 20 dakikalık iyi futbolu yetmişti aslında. Cezayirli yıldız ilk 20 dakika içinde bir süper gol attı, 3 tane de asiste dönüşebilecek pas verdi Aboubakar’a. O performans da maçın öyküsünü belirleyen unsur oldu zaten.

Dün golleri atan Ghezzal ve Cenk dışında Ljajic’in de vites artırmaya devam ettiğinin altını çizmek gerek. Sırp orta saha oyuncusu ilk devrede 43 isabetli pas yaptı, arkadaşlarına da iki önemli pozisyon hazırladı. Eğer Gençlerbirliği savunmasında ülkenin en yürekli genç stoperlerinden Arda oynamasaydı, maçın skorunun biraz daha farklı olması işten değildi. Müsabakanın sonucundan bağımsız olarak 1-2 detayın daha altını çizmek isterim:

DÜŞMENiN EN GÜÇLÜ ADAYI

1- G.Birliği’nin ne yazık ki ligin en kötü kadrosuna sahip olmasının sebebi, takıma aynı menajerlik şirketinden 8 oyuncu almak gibi eylemlerle meşgul, başarısız yönetim. Üstelik doz aşırı delege kaydı yaparak koltuklarını da garanti altına almış durumdalar. 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Gençlerbirliği, maalesef bu sezon küme düşmenin bir numaralı adayı. 2- Hafta içi 16 seansı bence bir felaket. Evet dün hava durumuyla ilgili bir zorunluluk vardı ama son aylarda (mecburiyetler dışında da) böyle bir seans türedi maalesef. Hafta sonu gündüz maç oynanması doğal. Ancak hafta içinde insanlar bu saatte çalışmak zorundalar, farkındasınız değil mi?

NEDEN 19 DAKiKA?

3- Yine 20 dakikalık devre arası alışkanlığına geri döndük. Dün 16:46-17:06 arası tam 20 dakikalık bir ara verildi. Bunun 1 dakikası bir teknik aksaklıkla ilgiliydi. Peki birisi bana kalan 19 dakikanın sebebini açıklayabilir mi acaba?

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