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Haber Giriş: 20.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Pereira 3-3-3-1’e dönmeyi deneyebilirdi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Pereira 3-3-3-1’e dönmeyi deneyebilirdi

Portekizli teknik adam işler kötü giderken bile taktiğinden vazgeçmedi.

Avrupa’daki üç temsilcimiz, 22 günde 7 maçlık zorlu bir sürecin içindeler. Üç teknik adam bu süreci farklı biçimlerde ele aldılar: Sergen Yalçın ilk 11’de sadece dört asına yer vererek sert rotasyonlu bir kadroyla çıktı Antalya karşısına. Fatih Terim, Lazio 11’ini (bir zorunluluk dışında) bozmadı. Pereira’ysa ileri üçlüsünü tümüyle değiştirerek çıktı Başakşehir Stadı’na. Üç hocanın tercihlerini elbette ayrı ayrı tartışacağız ancak bir şeyi daha tartışmayı unutmamalıyız bence: Sahi bu takımlar neden bu hafta içinde de lig oynayacaklar? Bu lig neden 20 takımla oynanıyor? Gerçekten tek bir olumlu tarafı var mı bu kararın?

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FORMASYONDA ESNEME YOK!

F.BahÇe’nin dünkü Başakşehir maçı sonuçtan bağımsız olarak çıplak bir gerçeği ortaya çıkardı bence: Bol geçişli-tempolu oyunlarda Fenerbahçe’nin performansı artıyor. helsinki ve eintracht maçlarındaki iyi performansın sebebi biraz da rakiplerinin olumlu futboluydu. Ancak Süper Lig’in sete sıkı yerleşen takımlarına karşı işlevsizleşebiliyor Pereira’nin düzeneği. Ve Portekizli Hoca formasyonuna sıkı sıkı bağlı. Bir on beş dakikalığına bile esnetmeyi aklından geçirmiyor enteresan bir biçimde.

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MEYER GUSTAVO’YU ETKİLEDİ 

Dün ilk golü de attıktan sonra 10 kişiyle blok halinde bekleyen Başakşehir savunmasına karşı Fenerbahçe topa sahip oldu ama son derece verimsiz hücum etti. Pereira’nın üçlü savunmadan bir an bile vazgeçmemesine belki saygı duyabilirim. Ancak şunu anlayamıyorum: İşler iyi gitmiyor. Fenerbahçe önde kalabalıklaşamıyor. Öyleyse hiç olmazsa bir devreliğine 3-3-3-1’e bari dönemez mi Pereira? rossi’yi sokarken Pelkas’ı oyunda tutup Meyer’i çıkaramaz mıydı? Sezon boyunca Valencia, Berisha, Mesut, Pelkas, rossi, irfan altılısından sadece üçü mü bir arada sahada olabilecekler? Bir an bile dördünü birden sahada göremeyecek miyiz?

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F:Bahçe dün akan oyunda öyle çaresiz kaldı ki, sezonun orta rekorunu kırmış olabilir sarı-lacivertliler. Hafta içinde partneri Mert hakan’ken Gustavo öne daha rahat çıkıyordu. Partnerinin Meyer olması Gustavo’yu da tutuculaştırdı dün bence.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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