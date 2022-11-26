Peki ya Katar’da 48 takım olsaydı?

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Dünya Kupası’nda 6 günü geride bıraktık, Katar 2022’nin eğlence ve rekabet anlamında birkaç maç dışında sınıfta kaldığını söylersek sanırım abartmış olmayız. İspanya-Kostarika ve İngiltere-İran’ı çıkarırsak kalan maçların gol ortalaması 1,89 seviyesinde. İlk 20 maçın beşi golsüz bitti ki bu sayının ne kadar dikkat çekici olduğunu anlamak için şöyle kıyaslamalar yapabiliriz:

Son Dünya Kupası’ndaki toplam golsüz maç sayısı 1’di. Son Avrupa Şampiyonası’ndaki toplam golsüz maç sayısı 2... Ve Son Copa America’daki toplam golsüz müsabaka sayısı da yine iki. Bu kupanın yalnızca ilk 6 gününde, sadece gruplarda ikişer maç günü dahi tamamlanmamışken golsüz müsabaka sayısının beşi bulmuş olması endişe verici.

GENELDE AYNI SENARYO

Şu ana kadar tamamlanan 20 maçın yarısından fazlasında aynı senaryoyu izledik. Bir takım topu ikinci bölgede sonsuza kadar çeviriyor, diğeri de derinde 9 kişiyle bekliyor. Ya da her iki takım sergiliyor bu fırsat oyununu. Ekvador Katar’ı, Fransa Avustralya’yı, Brezilya Sırbistan’ı ilk golü bulunca çözdüler. Ama dün geceki İngiltere-ABD ya da Fas-Hırvatistan, Meksika-Polonya maçlarının izleyicileri o kadar şanslı değillerdi. Hatta İsviçre-Kamerun maçında durum 1-0 olmasına rağmen son bölümde 0-0’mışçasına düşük bir vites vardı müsabakada.

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MAKAS GiDEREK AÇILIYOR

Futbolda gelirler artıyor, bu da üst sınıfla orta sınıf arasındaki makası daha fazla açıyor. Milletler arası müsabakalarda daha çok hissettik bu açılan makası. Katar, Ekvador’dan sonra dün Senegal önünde de tutunamadı. Fransa’nın as değil, dördüncü takımının da Avustralya’yı farklı yenebilecek kalitesi var. Bu da ister istemez akla şu soruyu getiriyor:

48’li düzenlenecek Kuzey Amerika 2026’nın rekabet seviyesi nasıl olacak? Bu 32 takımın yanına Panama’nın, Trinidad’ın, Benin’in, Irak’ın, Umman’ın eklenmesine hazır mısınız?

Dört yıl sonra bambaşka bir Dünya Kupası bekliyor bizi.