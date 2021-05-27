Paixao böyle istedi

TFF 1. lig finalinin ilk 11’leri netleştiğinde herkesin aklında tek bir konu vardı: Bu ligi üç sezondur gol kralı olarak bitiren süper golcü Paixao yedek kulübesindeydi. Mustafa Denizli en uçta Kappel’le başladı maça. Ancak maç önü röportajında deneyimli teknik adama bu konu sorulduğunda aşağı yukarı hissettirmişti müsabakanın hikayesinin ne olacağını: “Bizim için maçın bir başlangıç 11’i olacak, bir de bitiş 11’i. Başlangıç için Paixao’yu düşünmedim ama maçın gidişatının nasıl olacağını göreceğiz.”

FiZiKSEL SAVAŞ AZALDI

Maçın hikayesi, Mustafa Denizli’nin hayal ettiği gibi gerçekleşti gerçekten de... İlk 45’te sert bir çarpışma vardı, az pozisyonlu, bol kavgalı bir 45 oynandı Olimpiyat Stadı’nda. Ancak ikinci 45’le beraber fiziksel savaş azaldı, oyuna sonradan giren Paixao’nun dakikaları başladı. Hem Erhan’ın, hem de Paixao’nun hareketlendirdiği oyun, Altay’a peş peşe pozisyonlar getirdi. Portekizli kurt santrfor, arkadaşlarına üç tane pozisyon hazırladı, bir kez de kendisi direğe nişanladı. Ancak hak ettiği golü 89’da buldu sonunda. Bu gol de Altay’ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e taşımaya yetti zaten.