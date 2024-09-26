Osimhen’in bir taç için sarf ettiği efor

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Dün Seyrantepe’de dakikalar 28’i gösteriyordu. Geriden oyun kurmaya çalışan Davinson, Barış’a doğru sağ taç çizgisine paralel bir pas attı. Barış ofsaytta olduğu için hareketlenmedi. Herkes topun kolayca PAOK’lu oyuncuda kalacak zannederken bir ok fırladı soldan o bölgeye doğru! O okun ismi Osimhen’di. Savunmayı rahatsız edip Galatasaray’a kazandırdı tacı.

OLAĞANÜSTÜ ENERJi HARCADI

61’de benzer bir pozisyon daha yaşandı, Galatasaray savunmasından uzaklaştırılan rastgele bir toptu bu kez de. Osimhen’in alma şansı hiç yoktu ama takip edip, stoperi rahatsız edip taca atmasına neden oldu yine Nijeryalı. Yani Osimhen’in dün attığı golü, yaptığı asisti, hazırladığı pozisyonları filan bir kenara bırakın. Tek bir taç atışını kazanmak için harcadığı o olağanüstü efor bile, Galatasaray’ın bu sezonki hikayesini derinden etkileyecektir.

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PAOK SAYGIDEĞER BiR RAKiP

PAOK belki Avrupa Ligi’nin favorileri arasında değil ancak saygıdeğer bir rakip. Razvan’la toplamda 6’ncı sezonları bu. Bir kadro ve oyun istikrarları var, geçen sezon Yunan Ligi’nde şampiyonluğa yürürken bir de Konferans Ligi’nde çeyrek final yapmışlardı. Bu yıl da ben gruplar sonunda en azından 24’ün içinde olacaklarını tahmin ediyorum.

Galatasaray’sa bu PAOK’u maçın çok büyük bölümünde kendi birinci bölgesine hapsetti. Davinson Sanchez yine oyunun gizli lideriydi, Galatasaray’ın tamamlayamadığı her hücumda hep doğru zamanda doğru yerdeydi. Galatasaray 25’le 45 arası ikisi net 6 pozisyon yarattı, atamadı... 1-0’la 1-1 arasında da yine Osimhen’le, Barış’la, Yunus’la çok net pozisyonlar var atılamayan.

DAViNSON VE KAAN DA BAŞROLDEYDi

Maçın tartışmasız yıldızı Osimhen’in yanı sıra, karşı pres canavarı Davinson, sağ kanattan sürekli yaptığı hücum katkısıyla galibiyette büyük rol oynayan Kaan başroldeydiler dün. Yanında Davinson olduğunda performansı her zaman artan Abdülkerim, sol kanatta yaptığı savunma ve yerden akıllı ortalarıyla Jakobs, her maçta özgüvenini artırarak devam eden Yunus, Günay ve Barış da günün diğer iyileri. Galatasaray’da bu kadar iyi oyuncu varken skorun 3-1’de kalma nedeniyse PAOK kalecisi Kotarski’nin süper performansı.