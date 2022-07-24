Önü Mercedes arkası Murat 124

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İki Bundesliga ekibi Bremen-Mainz ve Çek şampiyonundan sonra dün de Premier Lig’in özel takımlarından biri Wolves’la oynadılar. Üstelik Wolves as kadrosuna çok yakın bir 11’le sahadaydı; Raul Jimenez, Neves, Moutinho, Neto, Dendoncker’le bir Premier Lig maçı ciddiyetindeydiler. Zaten bunun ödülünü de iyi oyun ve sonuçla aldılar. Tabii ki bu bir hazırlık maçı ve Beşiktaş’ı esas ilgilendiren şey bu yenilgiden hangi derslerin çıkarılacağı... Bence Beşiktaş yönetimi ve kendi doğrularına fena halde inanan hocası İsmael şu üç konuda hamle yapmalılar:

1- ERSİN ÇOK HATA YAPIYOR

İsmael geldiğinden beri geriden oyun kuruluyor(muş gibi yapılıyor). Ve o top evrilip çevrilip sonunda Ersin’e dönüyor. Ersin de çok fazla basit hata yapıyor bu toplarda. Ya oyunu, ya da kaleciyi değiştirmek gerekecek galiba bu gidişle.

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2- SERDAR GÖNDERİLMEMELİYDİ

İsmael, Plzen ve Mainz maçlarında kısa bölümler halinde Rosier’i stoper kullanmıştı. Bu kez direkt olarak stoper başlattı. Rosier’nin stoper performansı zaten sıkıntılı. Ama esas bedel, sağ bek Rosier’den mahrum olmak. Henüz Saiss hazır değilken, Serdar’ı da kamptan yollamak lüks bir hareket oldu bence.

3- OYUN KURULUMU FECİ

Beşiktaş’ın ön tarafta kaliteli bir oyuncu grubu var: Gedson yavaş yavaş alışıyor, Salih çıkışta. Ghezzal on numarada, Weghorst-Muleka ikilisi heyecan verici. Ancak Beşiktaş’ın ön tarafı Mercedes gibiyken arkası Murat 124 ayarında! Dün sağ kanat bek Boyd, göbekte Rosier-Necip-Welinton ve sol kanat bek Umut’lu o beşli, oyun kurulumunda fecilerdi.

OĞUZHAN, UMUT'TAN İYİ

Dünün en olumlu tarafıysa, hazırlık kampının en başından beri altını çizdiğim Oğuzhan Akgün’ün ikinci devrede sol kanat bekte denenmesiydi. Beşiktaş o bölgeye transfer yapamazsa Oğuzhan bence Umut Meraş’tan daha iyi bir seçenek.