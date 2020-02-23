On bir cesur Sergen Yalçın

Dün Trabzon kalesine tam 29 şut attılar, 13 korner kullandılar. Maç kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Ama bu ligde bir büyük takım, sahaya oyunu domine etmeye çıkar. Rakibinden daha fazla pozisyon bulmaya, yapabiliyorsa fazlasını atmaya çıkar. Büyük takım karakteri budur. Sergen Yalçın’ın da Beşiktaş’ta yarattığı en büyük değişim bu. Beşiktaş ligi kaçıncı bitirir bilmem, ama her maçı bir büyük takım gibi oynayacağını gösterdi şu bir ayda. Bir ay önce sahada 11 pragmatik Abdullah Avcı vardı. Bugün sahada 11 cesur Sergen Yalçın var.

ÇİMŞİR ÇOK FARKLI

Dünkü Hüseyin Çimşir içinse, Sergen Yalçın için söylediklerimizi söylemek tabii ki güç... Dün esami listeleri elimize ulaştığında muhtemelen benim hissettiklerimi, sahadaki futbolcular da hissetmişlerdir. Hüseyin Çimşir, bir Ünal Karaman değil. Geçen sezon orta üçlüde zaman zaman Sosa-Abdülkadir Ömür-Yusuf Yazıcı’yla (yani aslında üç tane on numarayla) oynama cesareti gösteren Trabzonspor, dün Mikel’in yokluğunda Abdülkadir Parmak’la değil Doğan’la başlıyor. Üstelik gerek Fenerbahçe, gerekse Beşiktaş maçlarında görüntü benzer: Skoru bulana kadar farklı bir Trabzon, bulunca farklı bir Trabzon var sahada.

Fenerbahçe o gün yüzde 65 topla oynadı. 23 şut, 10 korner attı. Uğurcan sekiz kurtarış yaptı. Özellikle Uğurcan’ın kahramanlığıyla kazandı o maçı bordo mavililer... Dün 46’ncı dakikadan 65’e kadar sahadaki herkes, futbolcular, antrenörler, seyirciler görüyordu Beşiktaş için gollerin geldiğini. Çimşir’se, skor 2-1’e gelene kadar seyretti olanı biteni. Vida’nın golü, Beşiktaş’ın maçtaki tam 21’inci şutuydu. Trabzonspor’sa o sırada tam 32 dakikadır şut atamamıştı rakip kaleye. Ekuban girdikten sonra ancak tekrar katılabildi oyuna Trabzon. Çimşir, İstanbul’dan bir puanla dönse de, bunu büyük ölçüde bireysel performanslara borçlu bence.

BOATENG KLASI

Dün antrenör dokunuşlarının direkt belirleyici olduğu bu maçta, birkaç futbolcu performansına da ekstra parantez açmak lazım: Uğurcan, büyük maçlarda büyük oynamayı sürdürüyor. Asla orta sınıf bir Avrupalı’ya gitmemeli, onun bir sonraki adımı kıtanın eliti olmalı. Sörloth, Roy Hodgson’ı mahcup etmeye devam ediyor. Beşiktaş’ta Gökhan Gönül’ün yüksek yüzdeli hücum performansı muazzamdı. Boateng de aynen Antep maçındakine benzer bir gol atarak klasını ispat etti bir kez daha.





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