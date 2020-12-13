Dünle ilgili onlarca eleştiri yapabilirsiniz, ama beni en çok düşündüren şeyin şu olduğunu söylemeliyim: Erol Bulut, devre arası yaptığı Sosa/ Sadık değişikliğiyle sahadaki 11’ini (cezalı Serdar dışında) aynen Denizlispor 11’ine dönüştürdü. Yani dün ikinci yarıya başlayan 11, bir mecburiyet dışında Denizli maçına çıkan 11’di.

F.BAHÇELiLER ENDiŞELi

Beni Bulut’la ilgili en fazla düşündüren detay buydu doğrusu. Galiba Erol Bulut, Denizli 11’ini, oradaki organizasyonunu ve oyununu doğru buluyor olmalı ki, Malatya maçında da kurtuluşu o planda aradı. Bence dün Fenerbahçeli sporseveri esas endişeye sevk etmesi gereken konu bu. Hocaları, Denizli maçında her şeyin doğru gittiğine inanıyor!

iNANILMAZ TERCiH

Oysa geçtiğimiz hafta Denizli maçında Fenerbahçe 11’e 11’ken de tatmin edici bir futbol oynamamış, maçın 2-0’a gelmesi yine Caner’in sol kanattaki bireysel ekstrası ve bir duran toptan kaynaklanmıştı. Fenerbahçe o maçı 40 dakika eksik oynadı ama müsabakayı Altay’ın 7, Pantilimon’un 0 kurtarışla tamamlamasını sadece bununla açıklayamazsınız. Ligin en sıkıntılı takımlarından Denizli, Fenerbahçe’yi şutlarda 18-10, kornerlerde 11-4’le sürklase etmişti geçen hafta. Ve Erol Bulut, o Denizli 11’ini, Malatya ikinci yarısında da sahaya sürdü. İnanılmaz.

KLiŞE SÖZLER

Erol Bulut’un hafta içi açıklamalarını izledim. “Beni eleştirenler ne kadar biliyorlar”, “Aralık’ta 23 puanda olacağımızı sezon başı söyleseler herkes kabul ederdi” gibi son derece klişe laflarla cevaplamış soruları. İngilizce’de ‘odada bir fil var’ diye muazzam bir deyim var. Salona giriyorsunuz, televizyonun markasından bahsediyorsunuz, duvardaki boyanın seçiminden, masanın güzelliğinden. Ama bir şeyden bahsetmiyorsunuz ısrarla: Koltukta bir fil oturuyor. Evet, odada bir fil var. Ve siz ısrarla başka şeyler anlatıyorsunuz birbirinize. Sayın Bulut... Odada bir fil var. O da şu: Fenerbahçe’nin bir oyunu yok. Ve siz her şeyin doğru gittiğini düşünüyorsunuz. Detaylarda boğulmayı bırakıp, bence bundan bahsetmelisiniz artık.

PETR CECH’iN MENDY TRANSFERi

Tısserand, Lemos, Zanka, Rami, Falette, Sadık, Serdar... Son üç sezonda Fenerbahçe, savunmanın göbeğine tam yedi futbolcu transfer etmiş. Gün itibariyle üçü ortalıkta yok, dördünden de tam anlamıyla güvenilen biri olduğunu söylemek zor. Bu durum, Chelsea’nin Kepa fiyaskosundan sonra yapacağı kaleci transferi için Petr Cech’e danışmasını aklıma getirdi. Cech, kulübünü muhteşem bir Mendy tavsiyesiyle çıkardı bataklıktan. Acaba bizim kulüplerimiz (özellikle kaleci-stoper gibi kritik pozisyonlarda) neden bu yola başvurmazlar? Mesela Högh’e, Luciano’ya, Lugano’ya danışmayı hiç düşündünüz mü stoper takviyesi yaparken?

SADECE CISSE KONUSUNDA HAKLIYDI

Erol Bulut’un hafta içi açıklamalarını okudum. Belki de onca söylediği laf içinde en doğrusu, Beşiktaş maçında Cisse’yi çıkarma konusundaki haklılığıydı. Cisse gerçekten de o gün hiçbir topu tutamamış, hiçbir ikili mücadeleyi kazanamamış, Aboubakar’ın yaptığı hemen hiçbir şeyi yapamamıştı sahada. Ama enteresandır, aynı Erol Bulut aynı Cisse’yi Denizli’de 74 dakika oynattı, dün de 90 dakika sahada tuttu.

iYi MÜCADELE EDEMEDi

Oysa Bulut’un altını çizdiği mücadele hususu, Fenerbahçe’nin bu sezonki en önemli problemlerinden. Dün birinci gol öncesi omuz omuza mücadeleyi kazanan Tetteh oluyor, fizik üstünlük sonucu penaltıyı kazanıyor. İkincide bu kez Kubilay mücadeleyi sürdürüyor, Gökhan’ı alt ediyor ve golü attırıyor. İlk devrenin sonunda ikili mücadelelerde Malatya’nın yüzde 61’lük bir üstünlüğü vardı zaten.

4 SANTRFORLU MALATYA

Üstelik Yeni Malatyaspor sahada Fenerbahçe’ye karşı bu fizik üstünlüğü, dört tane santrfor kökenli oyuncuyu 11’de oynatarak kuruyor. Kubilay, Tetteh, Umut ve Adem’in hepsinin orijini santrfor. Dün santrfor arkası oynayan Tetteh her topu indirdi. Sol açık Adem Büyük’le, sağ açık Umut Bulut’un savunmada yaptıkları başarılı müdahaleler sayısız.

KUBiLAY YENi UMUT!

Santrfor oynayan Kubilay, adeta yeni Umut Bulut olmuş. Bursa’daki parlak çıkışından beri takip ettiğimiz Kubilay’ın çizgisi muazzam. Dün 15 dakikada 3 kritik pas arasıyla maça başlayarak daha santradan itibaren bozdu Fenerbahçe savunmasının dengesini. Ve Malatya’nın dün maçı kazanmasında bir numaralı faktör, dört forvetinin ortaya koyduğu muazzam fiziksel savaş oldu. Oysa Fenerbahçe, adeta bir asiller grubu! Mert Hakan ikili mücadelelere ayağını zorlukla sokuyor. Cisse hâlâ top tutamıyor; Aboubakar da, Rodallega da, Kubilay da ondan iyilerdi üç haftadır. Eğer her rakibi Fenerbahçe’ye fiziksel üstünlük kuruyor ve Erol Bulut her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorsa, orada bir sorun var bence.

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