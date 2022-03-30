O üçlü yanlıştı, bu üçlü doğru!

Futbolu formasyonlar oynamıyor, sporcular oynuyor. Eğer formasyonlar oynuyor olsaydı, on yıl boyunca 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkan Xavi-Iniesta’lı Barcelona, 4-3-3’le onları karşılayan her rakibiyle berabere kalırdı, öyle değil mi? Oysa hepsini yendiler! Futbol, formasyonlardan çok daha komplike bir denklem. Ne 3-5-2’nin 4-3-3’e sihirli bir üstünlüğü var, ne de 4-4-2’nin 3-4-3’e!

Kuntz’un milli takımı İtalya karşısında 3-4-3’le sahaya çıkarmasına saygı duyuyorum çünkü bu bir hazırlık müsabakası. Bu tarz denemeler, bu maçlarda yapılabilir. Kötü sonuçlar da alınabilir. Bunlar hayatın içinde var. Zaten Kuntz’un Portekiz maçında yaptığı hata, sahaya üçlü savunmayla çıkması değil; bunu ilk kez orada deniyor olmasıydı. Son 13 resmi maçı dörtlü savunmayla oynayan milli takımın, bir final niteliğindeki Portekiz müsabakasında alışık olmadığı üçlüyü denemesi affedilir bir hata değildi. Kuntz’un eleştirildiği esas konu da buydu zaten. Bu tarz denemeler final maçlarında yapılmaz çünkü... Hazırlık maçlarında yapılır. Bu kadar acemice bir hatayı da ancak Kuntz deneyimsizliğinde biri yapabilirdi maalesef!

DORUKHAN HARİKAYDI

Dün ilk yarıda bir talihli gol dışında sahada yoktuk. Rakibin önde baskısına karşı çaresiz kaldık. Sayısız top kaybettik, ikinci golü de zaten böyle yedik. Nihayet ikinci yarının başlangıcıyla birlikte rakibimizi seyretmeyi bırakıp biz önde baskıya gidince maça dahil olduk. Dorukhan 45-60 arası harika oynadı, önde baskıyla iki duran top kazandı ama Stefan Kuntz sahanın en iyisini çıkararak oyuncu değişiklikleri konusundaki acemiliğini ispat etti bir kez daha!

DAĞINIK OYNADIK

Kuzey Makedonya’nın İtalya A takımını mağlup ettiği ortamda, biz tamamı yedeklerden oluşan İtalya B Takımı’na karşı dağınık bir görüntü verdik. Mesele üçlü savunma ya da dörtlü savunma değil. Bizim bu futbolcu kadromuz daha iyisini yapabilecek kudrette. Ve maalesef ne Şenol Güneş, ne de Stefan Kuntz bu kadrodan en iyi ürünü alamadı. Teşhisi erken koymak gerek: Bu milli takım elbisesi, bu Stefan Kuntz’a iki beden bol bence.