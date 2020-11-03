O sıcağa dayanamayan kar galiba buydu

Sanırım Süper Lig’de son zamanlarda izlediğimiz en tek taraflı müsabakaydı: Fenerbahçe maçı 28’e 4 şut, 12’ye 0 korner, rakip ceza alanında da 46 topla buluşma gibi fantastik istatistiklerle bitirdi. O hep bahsedilen ‘sıcağa dayanamayan kar’ buydu galiba! Erol Bulut’un Trabzonspor ikinci yarısındaki güzel oyundan zaten elinde önemli veriler vardı. Hafta içinde çalışarak o oyunun üzerine bir iki tuğla daha koymayı başarmışlar:

1- Ozan Tufan’ın üç haftalık ‘on numara’ serüveni nihayet bitti. Ozan’ı sadece stopere baskı yapsın diye on numara oynatmak verimsiz. Dün Fenerbahçe nihayet 4-2-3-1’den 4-1-4-1’e döndü. Ozan merkezde sol iç, Sosa sağ iç olarak oynadılar. Orijinal yerinde müthiş bir Ozan izledik. Yine ikinci bölgeden kazandığı toplarla enfes driplingler yaptı.

VALENCIA’NIN EN iYi MAÇIYDI

2- Ozan'ın sol iç oynaması, Fenerbahçe’nin bir diğer yıldızı Caner’i de rahatlatıyor. Birbirlerini çok iyi anlıyorlar, bu da Caner’in

öne daha rahat gitmesini sağlıyor. Caner dün şut pası rekoru kırmış olabilir. Ben yedi tane şut pasını saydım Caner’in.

3- Erol Bulut belli ki iyi idman yaptırıyor, oyuncular gelişiyor: Valencia, Türkiye’deki en iyi maçını oynadı. Pelkas çok canlıyken oyundan çıkarıldı, bence şanssızlıktı. Samatta gol atamıyor ama onun dışında her şeyi doğru yapıyor. Gökhan’la taç organizasyonları da dikkat çekiciydi. Yine çok iyiydi Tanzanyalı. Perotti de Türkiye macerasına çok istekli başladı.

Dünün kaybedeni Antalyaspor bu ligin önemli bir rengi... Zaman zaman Malaga’nın-Nice’in yaptığını yapıyorlar, normalde maddi sebeplerle bu takıma gelmeyecek oyuncuları güzel iklim-güzel coğrafya avantajıyla kente getirebiliyorlar. Ancak kadronuzda bu tarz oyuncularınız varsa, antrenörünüzün de onları yönetme konusunda mahir olması gerek. Eğer antrenmanda, tesiste, sahada herkes eşit, ama bazıları daha eşit olursa takım duygusu kaybedilir. Tamer Tuna bu takım için çok doğru bir teknik adam tercihiydi. Gidişi bence büyük kayıp. Yerine seçecekleri ismin de muhakkak yıldız yönetimi konusunda usta olması gerekir.