O günler geri gelecek mi?

Dün Antalyaspor maça hiç iyi başlayamadı, ilk devreyi ceza alanı içinde sadece 1 topla buluşma ve yalnızca 0,11 gol beklentisiyle bitirdiler. Ancak Podolski, Sidney Sam, Orgill gibiler kulübede oturunca, ikinci devrede bir şeylerin değişme ihtimali var her zaman. Beşiktaş’ın ligin ilk haftasında aldığı Trabzonspor galibiyeti etkileyiciydi, ancak gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir detay vardı o maçta: Flavio’nun gördüğü kırmızı karta kadar sadece yüzde 35 topla oynamıştı Beşiktaş. Topu genelde bordo mavili rakibine bırakmış, çabuk geçiş hücumları geliştirmiş, özetle pragmatik bir futbol sergilemişti. Ancak böyle bir futbolu sezonun geneline yayma şansınız yok. Çünkü Süper Lig’de 21 takımın en az 15’i size karşı topu istemeyecekler! Nitekim Antalyaspor da Vodafone Park’ta son derece pragmatik bir oyun tercih ettiği için, bu kez topu kullanması gereken taraf Beşiktaş’tı doğal olarak.

Beşiktaş dün topa sahipti ama genelde çok yavaştı; rakibini şaşırtacak aksiyonları yeterli sayıda gerçekleştiremedi. Sahanın en iyisi Boyd birkaç ışıltılı iş yaptı, bir-iki çalım, iki topuk pasıyla pozisyonlar yarattı. Ancak Boyd’un şapkadan tavşan çıkardığı birkaç özel an dışında ön tarafta yaratıcılıktan çok uzaktı siyah-beyazlılar. Üstelik Tamer Tuna’nın yaptığı her değişiklik oyunun ibresine bir miktar daha Antalya lehine değiştirirken, Beşiktaş kulübesinden gelenlerin oyuna tesiri kısıtlıydı dün. Daha önce de ifade etmeye çalışmıştım: Beşiktaş’ta çok fazla “ikinci şans oyuncusu” var. Siyah-beyazlılar, bir sürü adamının geçmişteki güzel günlerini tekrar yakalamasını umuyor hâlâ. Lens’in Fenerbahçe’deki, Ljajic’in Fiorentina’daki, Oğuzhan’ın feda sezonundaki, Nkoudou’nun Marsilya’daki günleri tekrar geri gelecek mi sizce? Transferde hep geçmişe değil, biraz da geleceğe yatırım yapmak gerekiyor sanki.

NECİP UYSAL YANILTMAMALI

Dün Necip harika bir asist yaptı gerçekten. Golden sonra neredeyse tüm takımın Larin’in değil onun etrafına toplanıp tebrik etmeleri boşuna değil. Ancak Beşiktaş teknik yönetimi, bu asisti gözlerinde çok fazla büyütüp Necip’le sezonu bitirebileceklerini düşünürlerse bence yanılırlar. Zira dün 27’de Dorukhan’ın gördüğü sarı kartın nedeni Necip’in yediği basit çalım... 43’te Amilton’un karşı karşıya pozisyonunun sebebi de Necip’in ıskası. Evet Necip evlat, Necip fedakar, Necip yürekli. Ama Beşiktaş’ın as sağ beki olmak için bence daha fazlası lazım.

PANDEMİ SEZONU SANCILARI

Önceki gün, akşam saatlerinde ajansların geçtiği haberler hepimizi dehşete düşürdü doğrusu: Antalya kafilesinde 50’nin üzerinde pozitif vaka olduğunu yazıyordu çeşitli kaynaklar. Bu haberler, gece yarısı yerini sükunete bıraktı. Zira yeni testlerin (ikisi dışında) negatif olduğu söyleniyordu bu kez. Sergen Yalçın’ın halen izolasyon sürecinde olması... Dört klasman hakeminin COVID pozitif olduğu bilgisi... Bir de bunların üzerine Antalyaspor şokunu ekleyince, bu pandemi sezonunun oldukça sancılı geçeceğini hissedebiliyoruz sanırım. ìBen, Beşiktaş kulübünün ekstra test talebinin neden kabul edilmediğini anlayamadım. îDün yine bu sütunda değinmiştim: TFF’nin sezonun yarım kalması halinde nasıl bir yöntem uygulayacağını şimdiden açıklaması lazım. Mesela İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig’in yarım kalması halinde ne yapacağını şimdiden ilan etti: Eğer toplam 380 maçın 191’i tamamlandıysa, sezonu o haliyle tescil edebileceğini açıkladı FA... Bizim ne yapacağımızı ben hâlâ merak ediyorum doğrusu.