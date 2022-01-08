Nwakaeme böyle istedi

Malatyaspor ligin en şeffaf takımlarından. Sumudica göreve geldikten sonra gerek basın toplantılarında, gerek sosyal medyada her şeyi açıklıkla taraftarıyla paylaştı. O yüzden spor kamuoyu bütünüyle biliyor Yeni Malatyaspor’da olup biteni.

Sumudica göreve geldiği andan itibaren kadrosunun yetersizliğinin altını defalarca çizdi zaten. Sağ bek istiyor, santrfor istiyor, orta sahayı tümüyle değiştirmek istiyor. Dünkü maçta da beşli savunma oynadılar ama istediği transferler yapılırsa hedefinin dörtlü oynamak olduğunu biliyoruz. Merkezi Donsah ve Azubuike ile zenginleştirdiler. Sağ beke Zeffane takviyesi geliyor. Sanırım bu oyuncuları önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş izleyeceğiz.

MALATYA’NIN KOLU KANADI KIRIKTI

Bir on numara ve bir de santrfor almak istiyorlar ki Guilherme’yle Dicko gündemde. Ancak dün bunların hiçbiri sahada olamayacağı gibi, takımın en önemli oyuncularının birkaçından da yoksundu Sumudica. Haddadi ve Tetteh Afrika Kupası’ndalar. Takımın yıldızı Adem de rahatsızlanınca özellikle ön tarafta kolu kanadı kırıktı sarı kırmızılıların. Zaman zaman Mounir üzerinden hücuma çıktılar. Birkaç tehlike de yarattılar ama muhtemelen kendileri de çok inanmıyorlardı Trabzon’dan bir şeyler çıkarabileceklerine.

iKiNCi YARI ViTES DÜŞÜRDÜLER

Malatya özellikle ilk devrede çok tutucu oynayınca, Trabzon’un alışık olduğumuz baskın futbolu vardı sahada haliyle. Savunmayı öne çıkardılar, hücum sürekliliği sağladılar, kaybettikleri topları da genelde çok hızlı geri kazandılar. Net pozisyonlar da ürettiler ancak bunların sadece birini, Cornelius’la değerlendirebildiler. İkinci devre Trabzonspor’un da, maçın da vitesi düştü. İki hocanın da kulübeleri çok zengin olmayınca vitesi değiştirebilecek ekstra hamleler de yapamadılar doğrusu.

45 dakikası tempolu, 45 dakikası nispeten durağan oynanan maçın en iyisi Nwakaeme idi. Nijeryalı sanatçı futbolu özlemiş. Yine ayağına top her değdiğinde anlam kazandı, yine meşin yuvarlak onun sihirli kramponlarıyla buluşunca tribünlerin nabzı değişti. Maçın da skorunu onun bir anlık sihri belirledi zaten.