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Haber Giriş: 12.12.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Nuri Hoca’dan ‘üçlü savunma 101’

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Nuri Hoca’dan ‘üçlü savunma 101’

Umarım tüm teknik adamlar Antalya-Trabzon maçını izlemiştir.

Aynen 80’lerin ikinci yarısı gibi, 2020’lerin başında da bir üçlü savunma rüzgârı var futbolda. Yazın Euro 2020’de de 10’un üzerinde takım üç stoper ve iki kanat bekiyle oynayınca, bu modanın yerel ligleri etkisi altına almaması düşünülemezdi. Bu sezon Süper Lig’de de Fenerbahçe, Altay, Gaziantep, Alanya ve Malatya sezona üçlü savunmayla başladılar, başaranlar/başaramayanlar oldu elbette. Ancak dün üçlü savunmanın başarılı bir uygulamasını Antalya Stadyumu’nda ev sahibi ekipten izledik kesinlikle.

SAYISIZ POZiSYON ÜRETTiLER

Üçlü savunmanın çok basit bir kuralı var: Eğer kanat bekleriniz hücumcuysa üçlü, savunmacıysa beşli defansla oynamış oluyorsunuz aslında. Dün Antalyaspor’un oyun merkezi, iki kanat beki Bünyamin ve Güray’dılar. İlk devrede sağ kanatta Bünyamin-Ghacha, ikinci yarıda da solda Güray-Doğukan’la sayısız pozisyon ürettiler. Golleri de, hemen hemen tüm pozisyonları da zaten kanat beklerinin organizasyonlarıyla buldular.

Antalyaspor 2-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)
Antalyaspor 2-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Tamamen dünkü maçın neticesinden bağımsız olarak söylüyorum, Antalya’nın savunmada işleri yolunda gitmeyip maçı kaybetselerdi de aynı düşüncede olacaktım: Nuri Şahin dün Türkiye’ye bir “üçlü savunma nasıl ve neden oynanır” dersi verdi adeta. Umarım tüm teknik adamlar dünkü Antalya-Trabzon maçını izleme fırsatı bulmuşlardır.

ABDULLAH AVCI BAŞA DÖNMELi

Trabzonspor’un 9’uncu haftadaki Fenerbahçe maçından sonra kimlik değiştirdiğini, pragmatik bir futbol tercih ederek oyun olarak gerilediğini defalarca dile getirmiştim. Göztepe şutlarda 17’ye 6 üstünlük kurmuştu mesela İzmir’de Trabzon’a karşı. Beşiktaş 17-8, Antep 25-11, Karagümrük de 17-9 üstündüler şut sayılarında. Ancak sürekli bireysel performanslar ön plana çıkmıştı; bazen Nwakaeme’nin, bazen Hamsik’in, bazen Abdülkadir’in ekstralarıyla kazanan hep Trabzonspor olmuştu.

Trabzonsporda Abdullah Avcıdan Antalyaspor yenilgisi yorumu: 3 puan kaybettik
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Dün Poli Hamsik’i bire bir savununca, Nwakaeme de sakatlanıp çıkınca Antalyaspor gerek oyun, gerek tabela olarak hak ettiğiyle ayrıldı stattan. Abdullah Avcı bu gidişatı değiştirmek istiyorsa, ilk 9 haftada Trabzon’a oynattığı o müthiş eğlenceli futbola dönmeli bence tekrar.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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