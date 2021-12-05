Nijeryalı futbol sanatçısı

Trabzon’un bu sezonki hikayesini iki ayrı perdede ele almak gerekiyor. İlk 9 haftada hemen hemen tüm maçlara hükmettiler. 9 müsabakanın 9’unda da vitesi 90 dakika ellerinde tutmaya çalıştılar. Stoperleriyle öne çıktılar, hücumda kalabalıklaştılar. Rakiplerine gol fırsatı da veren, ama onun daha fazlasını atmaya çalışan bir felsefeleri vardı o bölümde. Abdullah Avcı o 9 haftada genelde tek ön libero (Berat’ı) kullandı, birçok maçın son bölümünde Berat’ı dahi çıkarıp 4-0-6 ile tamamladı 90 dakikaları...

SON 6 HAFTADA iZLEDiĞiMiZ TRABZONSPOR BAMBAŞKA

Ancak son 6 hafta izlediğimiz Trabzon bambaşka. Daha pragmatik bir oyunu var artık bordo mavili ekibin. Daha önce bazen bir ön liberoyu bile kullanmayan Abdullah Avcı, artık maçlara Berat-Siopis ikilisiyle başlıyor. Rize maçını belki ayırabiliriz; ama onun dışındaki 5 müsabakada hep daha fazla pozisyon bulan taraf rakipler, pragmatik oyunla sonuca giden Trabzon’du. Göztepe şutlarda 17’ye 6 üstünlük kurmuştu mesela İzmir’de Trabzon’a karşı. Beşiktaş 17-8, Antep 25-11, Karagümrük de 17-9 üstündüler şut sayılarında. Ancak maçların sonunda kazanan hep Trabzonspor oldu. Rakiplerinden bazen daha akılcıydılar. Bazen daha yetenekliydiler. Bazen de daha şanslı.

YiNE MÜKEMMEL HÜCUMLAR MÜKEMMEL VE GOLLER

Dünkü maçın hikayesi de önceki 5 haftadan farklı değildi aslında. Medical Park Stadı’nda daha fazla şut atan, daha fazla pozisyon bulan taraf Adana ekibiydi. Ama yine mükemmel hücumlar ve mükemmel gollerle kazandı ev sahibi.

Tabii ki bu galibiyeti sadece pragmatik oyun başarısına bağlayamayız. Trabzon’da başka güzel detaylar da vardı dün:

HAMSiK DE HARiKAYDI

1- Bakasetas’ın kulübede başladığı maçta Hamsik milli takımında oynadığı rolde, 10 numarada oynadı. Mükemmel oyununu harika bir golle süsledi.

2- Nwakaeme eğer yanılmıyorsam bu sezon 17 golün içinde var. Atan, asist yapan ya da asist öncesi pas yapan olarak. Nijeryalı futbol sanatçısını izlemek çok büyük zevk.

3- Hamsik, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür paslaşırken bazen ortak bir dil konuştuklarını fark ediyorsunuz. Ana dilleri ‘iyifutbolca’ bu adamların. Ve birlikte mutlu sona doğru taşıyorlar takımlarını.