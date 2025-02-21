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Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Nelsson + Lemina + 8 milyona mâl olan tuhaf transfer: Cuesta!

#Galatasaray#Cuesta#Yusuf Akçiçek

Meslekte yirminci yılıma girdim. Çok tuhaf transferler gördüm bu 20 sene içinde. Ancak Cuesta transferi, gerçekten de ender rastlanacak türden bir tuhaflık.

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Mesele Cuesta’nın iyi ya da kötü futbolcu olması değil. Mesele şu: Kendi kadronda zaten var olan, henüz 26 yaşında, Uluslar A Ligi seviyesindeki Danimarka Milli Takımı’nda İspanya’ya karşı her iki maçta ilk 11’de çıkan Nelsson’u Roma’ya gönderiyorsun. Evet Nelsson çok iyi bir sezon geçirmiyor, birkaç bireysel hata da yaptı, ancak mesela Berkan’a tanınan kredinin onda biri tanınmadı Danimarkalı’ya. Kazanmak için çaba gösterilmedi. Rotasyonda genç Metehan’ın da arkasına itildi.

Nelsson’u itibarsızlaştırıp göndermenin üç ayrı maliyeti oldu Galatasaray’a: Hem Avrupa listesinde stoper boşluğu oluştu. Genk’te üçüncü stoper konumuna düşmüş 1,79’luk Cuesta’ya 8 milyon euro ödendi. Hem de Avrupa listesinin matematiği karıştı: Nelsson kazanılabilseydi, (sezonu kapatan İcardi liste dışı bırakılarak) Lemina eklenebilirdi Avrupa kadrosuna. Yani bir tek Cuesta’nın Galatasaray’a maliyeti: 8 milyon Euro + Nelsson ve Lemina’nın Avrupa kadrosunda olamamaları... Enteresan değil mi?

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Dün Galatasaray, Alkmaar önünde maça dörtlü savunmayla başladı. Cuesta ilk 45’te sağ bek rolündeydi. Buruk ikinci devrede Cuesta’yı stopere, Metehan’ı sağ beke koydu. Alkmaar’daki maçta da Cuesta’yı üçlü savunmanın sağ stoperi olarak başlatıp, 40’ta sağ beke kaydırıp, 46’da yine stopere çekmişti. Galatasaray-AZ eşleşmesinin 180 dakikasının özeti, Genk’in üçüncü stoperine sahada yer bulma çabasıdır benim gördüğüm. Bu konsantrasyonla da Galatasaray’ın Alkmaar’a elenmesi normal bence.

YUSUF AKÇİÇEK GELİYOR

Dün akşam seansında İstanbul’da Kolombiyalı bir stoper başroldeyken, gece seansında Brüksel’de 19 yaşında bir Türk stoper parladı ışıl ışıl. 2006’lı Yusuf Akçiçek ilk maçın da yıldızıydı, iki golün üretiminde vardı. Rövanşta da attığı kritik golle turu getirdi Fenerbahçe’ye. Türk futbolu uzun boylu, solak, oyun kurulumunda da cesur, komple bir stoper kazanıyor. Tebrikler Yusuf. Böyle devam.

#Galatasaray#Cuesta#Yusuf Akçiçek
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