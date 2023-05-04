Mütevazı Sivas 0-0 Pahalı Sivas

Haberin Devamı

Tüm martılar normal uçarken, onlar taklalar atıyorlar! Bir sezonda dört teknik adam değiştiren kulüplerin aksine, 4 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar. Türk futbolunun önemli emekçilerinden Rıza Çalımbay, Sivas’taki ilk yılında mütevazı bir kadroyla ligi 20 hafta lider götürdü, sezonu Avrupa biletiyle bitirdi. İkinci yılında Avrupa Ligi’nde 6 puan topladı, ligi 19 maçlık namağlup seriyle tamamladı. Üçüncü yılında Türkiye Kupası’nı kazandı. Bu sezon Avrupa’da son 16 oynadı, kupada da yine final kovalıyorlar. 4 büyükleri dışarıda bırakırsak Sivasspor, dört sezondur bu ülkenin en rekabetçi takımı.

İKİ BENZER PLAN

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi’ne son 16’da veda ettikten sonra müsabaka yoğunlukları haliyle düştü, sakatları düzeldi. Zaten kadro genişliklerinden son iki ayda ziyadesiyle faydalanıyorlar, ligde de son 7 maçta 13 puan toplayıp küme düşme hattından hızla uzaklaştılar. Dün Rıza Hoca hafta sonu kullanmadığı Ulvestad’a merkezde şans verdi, hem pres güçleri arttı, hem de Charisis’in lige göre önde daha etkili olduğunu gördük. Ligde ilk 11’de oynayan Yatabare kulübede başladı, Caicedo ön tarafta oldukça hareketliydi. Ancak Sivas’ın dün iç sahada hayal ettiği sonucu alamama nedeni, Fenerbahçe’nin kendilerine çok benzer bir planla oynaması idi.

Haberin Devamı

OSAYI OYUNU KİLİTLEDİ

Dün İrfan Can Eğribayat’ın ben en az 10 uzun topunu saydım, yüzde 70 oranında da başarısız olduğunu söyleyebilirim bu uzun pasların. Fenerbahçe dün orta sahayı alışılmışın aksine pek ikili bırakmadı, Jesus maça klasik santrfor olarak yalnızca Pedro ile başladı, King-Batshuayi ile bitirdi. Orta sahayı seksen dakika boyunca üçlü tuttu Portekizli Hoca. Sivas’ın en etkili oyuncusu Gradel ilk devrede Ferdi’ye zaman zaman üstünlük kurdu ancak oraya da 46’da Osayi Samuel hamlesi gelince daha da kilitlendi oyun. Dün sahada bir ‘mütevazı Sivasspor’la bir de ‘pahalı Sivasspor’ vardı adeta. İki Sivasspor oyunu sahada birbirini nötralize edince eşleşmenin kaderi de Mayıs sonundaki rövanşa kaldı haliyle.