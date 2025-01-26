Muslera'ya o plaketi Bülent Korkmaz vermeliydi

Haberin Devamı

Bu sezon Avrupa Ligi’nde maçlarında en fazla gol olan takım açık ara Galatasaray. Sarı-kırmızılıları takip edenler 7 müsabakada tam 32 gole şahitlik ettiler. Ancak ilk bakışta eğlenceli gibi duran bu istatistik, bu sayıların 14’ü Galatasaray kalesinde olduğu için Buruk’u ve teknik ekibini rahatsız etti tabii. Bu sezon Galatasaray kalesine Beşiktaş beş, Dinamo, Elfsborg, Young Boys, Trabzon ve Kasımpaşa üçer, RFS, Malmö, Sivas, Eyüp gibi takımlar da ikişer gol gönderdiler. Dün belli ki Okan Buruk defansif olarak bu gidişata dur demek istedi ve daha kontrollü bir Galatasaray vardı sahada. Sarı kırmızılılar böylece tam 11 resmi maç sonra ilk kez kalelerini kapadılar dün.Tabii ki bu bir tık kontrol oyunu seçimi hücumda yaratıcılığı da azalttı. Ancak sahada öyle iştahlı bir Osimhen var ki, yine yoktan yarattığı bir penaltıyla değiştirdi tabelayı yıldız santrfor. Galatasaray’a da 3 puan için bu gol yetti zaten.

Haberin Devamı

Dün Seyrantepe’de akşamın en önemli anıysa, maç başlamadan önce, 18:40 sularında yaşandı. Galatasaraylı tüm futbolcular iki yana dizildi ve bir yaşayan efsaneyi, Fernando Muslera’yı alkışlarla onore ettiler. Uruguaylı eldiven dün tam 429’uncu kez sahaya çıkarak, lig tarihinde Galatasaray formasını en fazla giyen oyuncu unvanını ele geçirdi. Unvanı bir başka efsane, UEFA ve Süper Kupa şampiyonu Bülent Korkmaz’dan devraldı. Ancak ben dün Muslera’nın o plaketi de Bülent Korkmaz’ın elinden almasını beklerdim doğrusu.

G.Saray tarihinde bir başka futbolcu bir daha 429 lig maçına çıkabilir mi bilmiyorum. Böyle rekorlar 15-20 sene, bazen 50 sene kırılmayabilir. Tarihi bir an yani bu. Ve bu tarihi anları, tarihi fotoğraflarla belgelersiniz hayatta. Muslera’ya bu ödülü yıllar sonra o fotoğrafa baktığınızda muhtemelen ismini hatırlamayacağınız bir takım elbiseli değil, rekorun eski sahibi, kulüp efsanesi Bülent Korkmaz’ın vermesi doğru olurdu. 2013’te Di Stefano hasta yatağından kalkıp, bastonla gelip vermişti yılın futbolcusu ödülünü Cristiano Ronaldo’ya. Konu sportif bir ödülse, takdim edenin de bir sporcu olması gerekir.