Mourinho neden hiç Djiku-Becao ile başlamıyor?

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Bu bir ayda benim hesaplamalarıma göre kabaca toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynadı Fenerbahçe. Kasımpaşa önünde 5 dakika, Galatasaray’a karşı 15, Union’a ve Antalya’ya da bir 10’ar dakika... Koca bir ayda toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynayan bir takım. Kulübesinde Mourinho, sahada Dzekolar, Tadicler, Maximinler, kenarda İrfanlar, Kosticler... Ancak Mourinho için bir müsabakada 10-15 dakika iyi futbol oynayıp skoru almak genelde yeterli.

iLK YARI VASATI AŞAMADI

Dün Antalya’da ilk yarıda Fenerbahçe yine vasatı aşamadı. Yine genelde stoperler Çağlar-Becao ile santrfor Dzeko arasındaki mesafe 50-60 metreydi. Fenerbahçe yine önde göstermelik bir baskı yaptı. Haliyle bu preslerden sonuç alamadı. Üstelik Antalya’nın yaptığı baskılarda da iki kez fire verdi sarı-lacivertli ekip. Eğer Mourinho ilk yarının sonunda Kostic ve Fred’i oyuna sokmasaydı, Fenerbahçe artık vasatlığı kanıksıyor diyecektim bu yazıda.

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HÂLÂ 2 TEMEL SORUN VAR

Mourinho 46’da Kostic ve Fred’i soktu, Fenerbahçe bir 10-15 dakika canlandı. 63’te de Fred’in büyük rol oynadığı bir golle galibiyet sayısını buldu. Bu sayının avantajı ve Fred farkıyla ikiyi de buldu daha sonra. Ancak bence Fenerbahçe’nin hâlâ iki temel sorunu var:

BÜTÜNCÜL BiR PERFORMANS YOK

1- Fenerbahçe bu sezon 12 resmi maç oynadı, Rize ve Alanya müsabakaları dışında bütüncül bir iyi performans sergilemedi. Parça parça iyi performanslar var, ama 10-15 dakikaları aşmıyor bu bölümler. Benim merakım şu: Mourinho hep bu pragmatik yaklaşımla mı devam edecek? Bir maçta 10-15 dakika iyi futbol yeterli midir Portekizli için?

TOPU KAZANMAK iSTEMiYOR MU?

2- Mourinho savunmada Çağlar-Becao’yu denedi. Çağlar-Djiku’yu denedi. Çağlar-Oosterwolde’yi denedi. Ama 12 resmi maçın birine bile geçen sezonun as ikilisi Djiku-Becao ile başlamadı. Oysa Djiku-Becao ikilisi savunmayı çok daha fazla öne taşıyor, tamamlanamayan hücumlarda geri kazanma süresini kısaltıyorlardı. Acaba Mou’nun böyle bir hedefi yok mu? Tamamlanamayan hücumlarda topu hemen geri kazanmak ve atak sürekliliği sağlamak istemiyor mu?