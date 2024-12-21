×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarUğur MELEKE
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

‘Mourinho 2004’ sihirliydi, ‘Mourinho 2024’ sıradan

#Fenerbahçe#Eyüpspor#Süper Lig

Eyüpspor ligin izlemeye değer takımlarından.

Haberin Devamı

Son 5 haftada Eyüp maçlarını 90’ar dakika izleme fırsatı buldum; Rize, Galatasaray, Samsun, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’ye karşı hepsi gelgitli, eğlenceli maçlar oynadılar. Eyüp ligin en genç teknik adamına ve en yaşlı kadrosuna sahip. Eğer tempoyu tutabilirlerse, ritim çok yükselmezse kaliteleriyle fark yaratıyorlar. Caner, Halil, Emre Akbaba, Thiam gibi deneyimli isimlerle lehlerine çevirebiliyorlar rüzgârı. Dün ilk 45’te tempo onların istediği gibiydi. Oyun durağandı. Veteranlar maçı gibi sakin bir devre.

Eyüplüler geriden pasla çıkar gibi yapıyorlar, birkaç tembel pasla rakiplerini üstlerine çekiyor, sonra Caner’i buluyorlar. Caner de uzun topla Thiam’ı... Biri gol olmak üzere ilk devrede tam 4 pozisyon yarattılar aynı yöntemle.

Fenerbahçe’ninse ilk 45 dakika boyunca bu Eyüp takımına karşı tempoyu yükseltme yönünde bir çabası neredeyse hiç olmadı. Onlar da düşük tempoya ayak uydurdular. Sarı lacivertlilerde rakip yarı alana gitme niyeti ve iştahı olan tek oyuncu Filip Kostic’ti. İlk 45’teki aksiyonların tümü onun soldan yaptığı ortalardan geldi. Golü de 45+5’te böyle buldular zaten.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınJose Mourinho: Felaket bir maçtı Takım olarak kötüydükJose Mourinho: Felaket bir maçtı! Takım olarak kötüydükHaberi görüntüle

Ben takımlar ikinci yarıya çıkarken Mourinho’nun en azından 2 değişiklik yapacağını, Fred-Szymanski gibi ilk devrenin fonksiyonsuzlarının çıkacağını, Maximin-Dzeko’nun gireceğini düşünüyordum. Yanılmışım. Mourinho 70’e kadar bekledi değişiklik için. 70’te iki, 80’de üç değişiklik daha yaptı ama bence çok geç kaldı hamlelerde.

Geçtiğimiz hafta da dile getirmiştim, bir daha tekrar edeyim: Mourinho maalesef hiçbir kritik maçta fark yaratamadı. Ligin üst grubundan Galatasaray, Beşiktaş, Samsun, Eyüp, Göztepe, Avrupa’da Lille, Alkmaar, Twente, Bilbao’nun hiçbirini yenemedi. Derbilerde beraberliğe razı gözüktü. Samsun, Göztepe gibi maçlarda skoru korumaya kalktı; Eyüp, Alkmaar gibi müsabakalarda takımını canlandıramadı. Mourinho 2004’e, Mourinho 2014’e elbette büyük saygı duyuyoruz ama Mourinho 2024’ün hiçbir fark yaratmayan, sihrini kaybetmiş, sıradan bir görüntüsü var.

#Fenerbahçe#Eyüpspor#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Fenerbahçe yaralarına yenisini ekledi

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

F.Bahçe’nin golünden önce faul vardı, bir penaltısı da…

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Ercan Efes’e can verdi

 ÜNAL ÖZÜAK
ÜNAL ÖZÜAK
TÜM YAZARLARIMIZ