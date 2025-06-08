Montella'ya dokunmayın Fenerbahçe bence Spalletti'ye gitmeli!

Haberin Devamı

Yağmurlu bir hava, dört tarafı açık bir stat, kenarda iki zeki teknik adam. Biri 23 buçuk, diğer 24 buçuk yaş ortalamalı iki genç kadro. Pochettino’nun takımı kornerleri enteresan setlerle kullandı. Montella’nın talebeleri santrada bir Paris esintisi yaşattı, topu taca atıp pres yaptı. Benim gibi, sizin gibi futbol kaçıkları için kaçırılmayacak bir laboratuvar ortamı vardı dün.

Türkiye Milli Takımı’nın Euro 2024’le beraber yükselen muazzam bir özgüveni var. Maç içinde iyi oynamadıkları anlar olabiliyor, geriye düşebiliyoruz ama özgüven hep yüksek. Dizler titremiyor. Dün de 4-6-0 formasyonuyla sahadaydık, en uçta Arda-Kerem’i kullandık. İlk devrede biz iyiydik, ikinci yarıda onlar toparlandı ama skoru değiştiremediler. Golleri atan Arda-Kerem’in yanı sıra Oğuz, Orkun, İsmail, Merih iyi birer maç çıkardılar.

Haberin Devamı

POCHETTiNO AYRILMALI AMA MONTELLA KALMALI

Dün Connecticut’ta kenarda görev yapan iki hocanın ikisinin de çeşitli kulüplerle adı geçiyor. Postecoglou’nu gönderen Tottenham’ın Amerika Futbol Federasyonu’yla Pochettino için pazarlık yaptığı iddiası var. Ki bence de Pochettino, hayatının en iyi hikayesini yazdığı yere, Kuzey Londra'ya dönmeli.

Ancak Montella’nın basın toplantısında sorularla kafasının karıştırılmaması, milli takımımızın başında kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe Mourinho ile yolları ayıracaksa Montella’ya değil, onun da hocalık tarzını çok etkileyen Spalletti’ye yönelmeli. Norveç mağlubiyeti sonrası İtalya ile yolları ayırma sinyali veren Spalletti getirilebilirse sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk futboluna da değer katar.

Spalletti’nin daha önce Rusya kariyeri var, dolayısıyla Mourinho gibi Türkiye Ligi’ni küçümseme hatasına düşmeyecektir. Önemli bir taktiksel dehadır, Roma’ya 2006-2008’de oynattığı 4-6-0 son 20 yılda birçok büyük teknik adamı (o sırada talebesi olan Montella’yı da) etkilemiştir. Ben Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yerinde olsam, bir gün bile kaybetmeden ararım Spalletti’yi.