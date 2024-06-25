Milli Takım'ın geleceği Arda’yla Kenan’dır; Büyükekşi’yle Altıntop değil

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Dikkatli okuyucular bilirler. Polemik seven biri değilim, kapalı devre bir hayatım var. Ve haliyle dışarıda neysem işimi yaparken de tarzım aynı. Ancak dün TFF sitesinden resmi açıklamayla bana cahilce bir yanıt verilmesi konusunda affınıza sığınarak son bir-iki laf edeceğim.

GENÇLERi KORUMA iÇGÜDÜSÜYLE YAZDIM

Ben köşe yazımda doğrudan isim vermişim: Türk futbolunun 2005 jenerasyonuna yapılan bir kötü muamele var. Ve bunun sorumlusu bence Büyükekşi-Altıntop ikilisidir demişim. Yazının devamında da gerekçelerimi sıralamışım. TFF, bu makaleme cevaben resmi bir açıklama yayınlıyor. Ne hikmetse Büyükekşi-Altıntop isimlerine yer verilmiyor. Açıklamaya göre belgeye dayanmayan art niyetli bir yazı yazmışmışım. Türk futbolunun geleceği ve milli takımımızın başarısı açısından buna itibar edilmemeliymiş!

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Yani ben anlamadım, siz bana açıklayın lütfen: Türk futbolunun geleceği kim? Büyükekşi’yle Altıntop mu? Yoksa Arda ile Kenan mı? Ben futbolculara-hocaya en ufak bir eleştiride bulunmamışım. Aksine genç futbolcuları koruma içgüdüsüyle bir yazı yazmışım ve iki takım elbiseliyi suçlamışım. Siz hangi hakla kendinizi Türk futbolunun geleceği ilan ediyorsunuz? Ve hangi hakla benim isim vererek yazdığım ve Büyükekşi-Altıntop ikilisini kabahatli bulduğum bir yazıya TFF resmi sitesinden imzasız kurumsal yanıt verebiliyorsunuz? Bu yanıtı veren kim şimdi? TFF sizin tapulu dükkanınız mı? Daha fazla uzatmayacağım. Bugün milli takımın günü. Ancak zamanı gelince ne gerekiyorsa söylemeye devam edeceğime emin olabilirsiniz.