Milli Takım'a elektroşok lazım

1- Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemezsiniz. Şenol Güneş eğer bugün takımı sarsamazsa bu harika nesil için yeterliliği artık tartışmalı olur.

2- Bu maçı kazanmak son 16 için yeteri gelmeyebilir, ancak burada alacağımız kötü bir sonuç Dünya Kupası yolculuğumuz için de umut kırıcı olacaktır.

Danimarka ilk maçta hayal kırıklığı yaşadı; teknik direktör Hjulmand, Belçika önünde üçlü savunmaya dönerek, önde basarak bambaşka bir takım izletti bize. Makedonya, Ukrayna maçının ilk yarısında etkisizdi; koç Angelovski oyuna ikinci santrfor Trajkovski’yi sokup, Eljif’i iki adım geriye kaydırıp ikinci devrede oyunun ritmini tamamen değiştirdi. Türk Milli Takımı’nın da ihtiyacı olan şey bir antrenör dokunuşu. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Şenol Güneş eğer bugün takımı sarsamazsa, bir elektroşok etkisi yaratamazsa bu harika nesil için yeterliliği artık tartışmalı olur.

ARTIK KALİTEYİ GÖSTERMELİYİZ

325 milyon Euro’luk ederimizle turnuvanın en değerli 10’uncu takımıyız. Yani bu kadro kalitesiyle rahatlıkla ikinci tura çıkabilmeliydik, hatta çeyrek final de makul bir hedefti. Galler’den iki kat kaliteliydik, sahada hiçbir varlık gösteremedik. Kâğıt üzerinde İsviçre’den de daha değerli bir kadromuz var, artık bu oyuncu kalitesini oyun olarak sahaya yansıtmak zorundayız. Bu maçı kazanmak son 16 turuna çıkmak için yeteri gelmeyebilir, ancak burada alacağımız kötü bir sonuç Dünya Kupası yolculuğumuz için de umut kırıcı olacaktır. O yüzden bu maçın sonucunun, 2022 planlarımız için de yol haritası hükmü taşıdığını düşünüyorum ben.

FUTBOLCUNUN EN İYİ VERSİYONUNU ORTAYA ÇIKARMALISINIZ

1- Milli takım teknik direktörlüğü, kulüp antrenörlüğünden biraz daha farklı. Oyuncularla çok vakit geçiremediğiniz için onları değiştirmeniz, geliştirmeniz zor. Ancak özellikle mental çalışmalarla futbolcunun en iyi versiyonunu elde etmeye çalışıyorsunuz. Deschamps bu yüzden başarılı addediliyor, çünkü Pogba’nın, Griezmann’ın, Lloris’in kulüplerinden daha iyi performans vermeleri tamamen kendilerini daha iyi hissetmeleriyle ilgili. Şenol Güneş’se bu turnuvada hiçbir oyuncudan kulüpteki performansını alamadı. Güneş şu iki maç öncesi nasıl bir mental çalışma yaptıysa, umarım tersini denemiştir. Çünkü hiçbir futbolcumuzun en iyi versiyonunu izleyemedik Euro 2020’de.

İNANMAKLA OBSESYON ARASINDA İNCE BİR ÇİZGİ VAR

2- Doğrularınıza elbette inanabilirsiniz, ama inanmakla obsesyon arasında ince bir çizgi var. Şenol Güneş bu turnuvada inandığı oyuncu seçimlerini adeta takıntı haline getirdi ve iki maçın kaybedilmesinde bu ruh hali önemli rol oynadı. Kenan çok kötü. Artık değiştirmek zorundasınız. Okay-Ozan gerilemişler; İrfan-Orkun-Taylan gibi seçenekleriniz varken orta saha seçimlerinde ısrar etmek anlamsız. umut zaten yok, nihayet mecburen bir hücumcu sol bek oynatacağız sanırım. Ancak orada da Güneş’in Rıdvan’ı 23 kişilik kadroya almama gibi öngörüsüz bir yaklaşımı var. Çok merak ediyorum bu krizi nasıl çözeceğini (ya da çözemeyeceğini).

STOPER BÖLGESİNDEKİ İKİLİMİZLE OYNAMAMALIYIZ

3- İsviçre genellikle çift santrforla oynamayı tercih ediyor. Bugün Embolo’nun partneri Gavranovic mi Seferovic mi olacak bilmiyoruz ama savunmada daha dikkatli davranmamız gerektiği ortada. Bir turnuvada en az kurcalamanız gereken yer savunma göbeğiyken

Şenol Güneş (aslında ta Moldova hazırlık maçından başlayarak) tandemimizle çok fazla oynadı. Embolo ilk maçta Mepham-Rodon tandemini hızı ve kuvvetiyle çok zorlamıştı. Embolo’yu en iyi ikilimizle, yani Çağlar-Merih’le karşılamamız sanki daha akılcı.

ÜÇLÜ SAVUNMADAN DÖRTLÜYE GEÇEBİLİYORLAR

4- İtalya maçının ilk devresinde çok silik bir İsviçre izlemiştik, ancak koç Petkovic ikinci yarıda dörtlü savunmaya dönüp sol çizgiye zuber montajıyla ciddi biçimde etkiledi gidişatı. Belki gol atamadılar ama umut veren bir yarım saat oynadılar güçlü İtalya önünde. Şenol Güneş’in de bu maçta taktik olarak daha elastiki, rakibi daha iyi okuyan bir gününde olması tabii dileğimiz.

RAKİBİMİZ İSVİÇRE DURAN TOPLARI İYİ ÇALIŞMIŞ

5- İsviçre’nin bir başka dikkat çekici kozu da duran top organizasyonları. Soldan kornerleri genelde Shaqiri ile kullanıyorlar, o da ön direğe kısa toplar atabiliyor. Sağdan atılan kornerleri ise Rodriguez kullanıyor ve o daha çok topu penaltı noktasına yüksek göndermeyi tercih ediyor. Özellikle Shaqiri’nin kullandığı kornerlerde ön direkte daha uyanık olmalıyız. Zira Galler’den yediğimiz ikinci golün bir benzerini atmaya çalışacaklardır.

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