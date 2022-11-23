Messi’nin 110 dakika 11 saniyelik çilesi

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Dünya Kupası’nın ilk büyük sürprizini Arabistan yaptı ve Lionel Messi’ye kariyerinin en büyük şokunu yaşattı. Ancak enteresan olan Arabistan’ın bu sürprizi etten duvar örerek değil, gayet akılcı bir oyun sergileyerek yapması. Herve Renard adeta bir teknik adam şovu yaptı Lusail’de:

Savunmayı öne çıkararak Arjantinliler’i rekor ofsayta düşürdü. Önde presle de rahat oyun kurmalarına izin vermedi. Belki Lautaro’nun iptal edilen golü tartışılacak ama Arabistan’ın sonuna kadar hak ederek yendiğini düşünüyorum ben Arjantin’i.

MESSi BU KEZ ÇARESiZ KALDI

Messi içinse unutmak isteyeceği türden bir 90 dakikaydı bu. Top alamadıkça derine geldi, derine geldikçe de etkisizleşti. Messi, PSG’de de derine gelerek oynuyor ama önünde 5 pas opsiyonu buluyor belki her seferinde. Arjantin’deyse topu orta yuvarlakta ayağına alıp çaresizce etrafını tarayan bir Messi vardı sadece.

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100 DAKiKALIK MAÇLARA ALIŞIN

Dünkü Arjantin-Arabistan maçı tam 110 dakika 11 saniye sürdü. Önceki gün oynanan ve 117 dakika 16 saniye süren İngiltere-İran maçı da, tüm kupalar tarihinin rekorunu kırmıştı.

Hakemlerin şefi Collina, sporseverlere 100 dakikalık maçlara alışmalarını söyledi, zira öldürülen zamanın muhakkak müsabaka sonuna eklenmesini istiyor. Hatta VAR odasında bir hakem, duran oyunu ölçmekten sorumlu durumda.

COLLiNA’YI DESTEKLiYORUM AMA...

Collina’nın tetiklediği bu düşünceyi destekliyorum, ancak yöntem konusunda farklı bir önerim var: Her devre ilk 44 dakika dolduğu anda müsabakanın istatistiklerini tutan şirket, topun oyunda aldığı süreyi VAR odasına bildirsin.

Top oyunda 30 dakikadan ne kadar eksik kaldıysa, o süre VAR odasından da hakeme iletilsin. Hakem de devrenin sonuna minimum olarak o süreyi eklesin. Böylece bir futbol maçında topun en azından 60 dakika oyunda kalması garanti edilsin. Bir küçük hatırlatma:

Bu sezon ligde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi brüt 101 dakika oynanmasına rağmen top sadece 41 dakika kalmıştı oyunda.