Maç bitsin istemedik

Bir gün bir grup yabancı yatırımcı Süper Lig’e yatırım yapmak için Türkiye’ye gelirse onlara Trabzon’da bir maç izletmek lazım bence. Çünkü bu ligin eğlence garantili stadyumu gibi oldu Medical Park Stadı!

Dün gece de yine harika bir maç izledik Trabzon’da. Bu sezon içinde Trabzonspor olan hemen her müsabaka keyifli geçiyor, Galatasaray maçı da harikaydı, Konya maçı da. Dün de Alanyaspor’la birlikte yine bol aksiyonlu, eğlenceli bir başyapıta imza attı Karadeniz temsilcisi.

ALANYA BİLDİĞİNİZ GİBİ

Bülent Korkmaz’la bambaşka bir mantaliteye geçen ve ana planı geçiş hücumları olan Alanya ekibi yine rakibinden daha az topa sahip olup, yine kazandığı toplarla hızlı çıkarak çok etkili oldu.

Giresun ve Galatasaray’ı böyle alt etmişlerdi, Trabzon’u da fena halde zorladılar. Trabzonspor’sa doğal olarak 11’e 11 oynanan ilk 75 dakikada topa daha fazla sahip oldu, daha fazla pozisyon buldu, daha fazla şut attı.

ÖMÜR, SOL BEKTE FENA DEĞİLDİ

Abdullah Avcı, takımının tamamlayamadığı hücumlarda kontratak fırsatı vermekten kaygı duymayan cesur bir anlayış içinde. Zaten bu karşılama işi için sadece Berat’ı istihdam ediyor, dün onu da 62’de çıkarıp sahadaki hücumcu sayısını altıladı.

Bu cesur futbolla defalarca galibiyet fırsatı yakaladılar, ama Hamsik’le-Gervinho’yla-Nwakaeme’yle net fırsatlardan faydalanamayarak maçı koparamadılar.

Her oyuncunun büyük alkışı hak ettiği maçta son 20’de şans bulan 2003’lü stoper Ahmetcan’a özel bir tebrik gerek sanırım. Abdülkadir Ömür’ün de alışık olmadığı bir rolde, sol bekte hiç fena oynamadığını da ekleyelim.