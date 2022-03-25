Maalesef ilk devrede kaybettik

Dünya Kupası elemelerinde 10 maç oynamışız. 10’unda da sahaya dörtlü savunmayla çıkmışız. Euro 2020’de üç maç oynamışız, tümünde tercihimiz dörtlü savunma olmuş. Milli takımın üçlü savunmayla başladığı son müsabaka, Avrupa Şampiyonası öncesi oynadığımız Azerbaycan hazırlık maçı. Son 13 resmi maçta dörtlü savunmayla mücadele etmiş bir takımın hocasının, yılın en önemli müsabakasında üçlü defansla başlaması riskli karar. Bakınız, mesele üçlünün dörtlüden ya da dörtlünün üçlüden daha iyi olması değil. Mesele alışkanlık. Mesele ritim. Bu tarz denemeleri elemelerde ya da Uluslar Ligi maçlarında yaparsınız, Dünya Kupası play-off’unda değil. Yılın en kritik maçında özellikle ilk 45’te bu kadar çok pozisyon vermemizin ve soyunma odasına 2-0 geride gitmemizin sebebi ritim bulamamamız. Sahayı doğru parselleyemememiz.

iLK 45’TE ORTA SAHADA HEP BiR KiŞi EKSiKTiK

Portekiz Milli Takımı tüm elemeler boyunca yaptığı gibi 4-3-3’le çıktı maça. Fernando Santos, orta sahada yetenekli Moutinho-Bruno Fernandes-Bernardo Silva üçlüsünü tercih etti ve topu ayaklarına aldıklarında organize hücumlar geliştirdiler beklendiği gibi. Biz bu yetenekli oyuncu grubunu ilk 45 dakikada ikinci bölgede karşılayamadık, çünkü orta sahada bir adam eksik kaldık. Alanı doğru paylaşamadık. Çünkü 3-4-3’le alan parsellemeye alışık değiliz. Doğru eşleşemedik, Otavio ile Çağlar mı Berkan mı eşleşecek derken iki gol çıkardı o şaşkınlıktan Portolu. İlk devrede yardımlaşamadık, üç pas üst üste yapamadık.

iKiNCi YARIDA PORTEKiZ’iN KRONiK DAĞINIKLIĞI VARDI

İkinci yarıda Portekiz’in kronik dağınıklığı devreye girdi neyse ki! Dün de değinmiştim, bu Portekiz eleme grubunda Sırbistan-İrlanda ile oynadığı 4 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Savunmada hem çok eksik, hem çok sarsaklar. İkinci devrede biz biraz daha deneyince, oyunu biraz daha ileri taşıyınca maçı uzatmaya götürmeye bir penaltı kadar yaklaştık. Ama olmadı maalesef.

Dün sahada oyuncu gruplarının kalitesinin altında iki teknik adam vardı bence. İki ülkenin de Euro 2024 planlarını oyuncu kalitelerine yakışır teknik ekiplerle yapmaları gerektiğine inanıyorum ben.