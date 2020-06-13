Leverkusenli Wirtz ve Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz

Tabii ki Ozan Tufan’ın kırmızı kartıyla şartlar daha da zorlaştı sarı lacivertliler için. Ozan’ın kaptanlık bandı baskısı yaşıyor olabileceğini, özgür olur ve sadece oyununa odaklanırsa dünkü gibi gereksiz ve aşırı işlere kalkışmayacağını, bir süredir yakaladığı çıkışını sürdüreceğini düşünüyorum ben. Ozan’ın atılmasıyla merkezdeki yükü artan Gustavo, ne kadar büyük bir profesyonel olduğunu ispatladı dün akşam. Hem Rienstra-Djedje-Mensah gibi dinamik bir üçlüye karşı ayakta kaldı, hem de harika 3 şut çıkarıp galibiyeti getirdi takımına. Fenerbahçe’nin yeni sezon yapılanmasında Gustavo’nun hem saha içi liderliğiyle, hem de bant verilirse kaptanlıkla önemli rol oynayacağını tahmin etmek güç değil.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

77 dakikasını 10 dakika oynadığı bir maçta Fenerbahçe’nin taktiksel analizini yapmak ya da Tahir Karapınar’ın performansını ölçmek güç. Ancak kenar yönetiminin uyarılarından anlayabildiğimiz kadarıyla Fenerbahçe’nin son 2 ayda eksik kalan mücadelesini tamamlamaya odaklanılmış kısa sürede. İlk devrede ikili mücadelelerin yüzde 65’ini kazanmaları dikkat çekici. Karapınar’ın maç boyunca onlarca kez ‘ikinci top’ uyarısı yapması da konsantrasyon ve mücadele departmanlarına odaklandığının ispatı gibi.

HERKES ONU KONUŞTU

Bir sporsever olarak Ömer Faruk’u da çok merak ediyordum doğrusu. Ama dün onu izleme şansı bulamadık. Hatırlarsınız, bundan tam bir hafta önce Bayer Leverkusen, Bayern Münih’i ağırladı. Maçı 4-2 Bayern Münih kazandı ama muhakkak duymuşsunuzdur, Leverkusen’ın dahi çocuğu Wirtz attığı golle Bundesliga tarihinin en genç skoreri oldu. Maçı 90 dakika izleyemeyenler için söyleyeyim, evet Wirtz müthiş bir gol attı ama onun dışında çok zor durumlara düştüğü bir gün yaşadı. Sağ açıkta oynadı, rakip sol bek Davies tarafından defalarca komik durumlara düşürüldü. Herkes Wirtz’in rekorunu konuşurken teknik direktörü Peter Bosz şunları söyledi maç sonunda: “Bugün büyük bir ders oldu Wirtz için. Defalarca top kaybetti, çok zor durumlara düştü ve bu seviyedeki gerçeklerle yüzleşti bugün. Bir yaş büyüdüğüne eminim.”

HENÜZ LİSE ÖĞRENCİSİ

Wirtz 2003 doğumlu. Henüz lise öğrencisi. Zaten ailesinin Leverkusen’ı seçme nedeni de kulübün onun okulunu bitirmesine saygı duyacağı sözünü vermesi. Boyu 1,75, kilosu 68. Yani henüz küçük bir çocuk. Pandemi sonrası hocası ona forma vermeye başladı, üçü ilk 11 olmak üzere 4 maçta oynadı. Bazen çocukça hatalar yapıyor. Ama sanırım özel bir yeteneği olduğu için ona bu öğrenme süreci kredisi veriliyor. Dün Ömer Faruk’u kulübede görünce aklıma geldi Wirtz’in öyküsü. İkisi de 2003’lü. İkisi de ufak tefek. Ömer’den çok umutlu Fenerbahçe hiyerarşisi. Bakalım bir Peter Bosz bakış açısı çıkacak mı o hiyerarşiden?

SIMON FALETTE ÜZERİNE

Pandemi öncesi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için farklı bir favorim vardı ama pandemi sonrası Bayern Münih’i bir adım önde görüyorum artık. Bayern hazır, Bayern enerjik, Bayern istim üstünde. Tüm bunların dışında bence Bayern’i diğer büyüklerin bir tık önüne çıkaran faktör, stoperleri. Alaba ve Boateng, o kadar iyi hücum başlatıyorlar, oyunu kendi kendilerine o kadar rahat orta sahaya taşıyorlar ki, Bayern’in oyun merkezi doğal olarak 20 metre öne kayıyor. Türkiye’de meşhur bir ezber vardır, ön liberolar stoperlerin arasına girip oyun kuruyor diye alkışlanır. Oysa bu takdir edilecek bir şey değil, eleştirilecek bir konudur aslında. Zira oyunu ön liberonun başlatmasına muhtaçsan, stoperlerin oyun kuramıyor demektir. Fenerbahçe’nin sezon boyunca çok sorunlu giden stoper rotasyonunda sanırım oyun kurma konusunda en istekli isim Falette. Tabii doğal sol stoper olması da önemli, Rami kendini o tarafta rahat hissetmediği için çuvallamıştı. Falette’se gerek Türkiye Kupası’nda oynadığı maçlarda, gerekse dün, topu öne anlamlı bir biçimde taşıma konusunda çok arzuluydu. Onun altını çizmek gerek

BEŞ DEĞİŞİKLİK HAKKI

Futbolda ‘yeni normal’in en belirgin dönüşümlerinden biri oyuncu değişikliği konusunda olacak. En azından ‘olmalı.’ Dün 13’teki kart sonrası iki hocadan da değişiklik bekledim, ama gelmedi. Göztepe’de (bir sakatlık nedenli değilse) Napoleoni/Poko değişimi vardı mesela.

ORİJİNAL ANLATIMDAKİ TRİBÜN SESİ

BeIn Sports güzel bir uygulama yapmış, ‘orijinal anlatım’ seçeneğine doğal tribün sesi yüklemiş. İki gün peş peşe İspanya ve Türkiye’deki uygulamaları izleyince kıyas şansımız oldu: La Liga daha dipte, yalnızca fonda bir doğal ambiyans sağlamış sadece. Bein’inkiyse daha güçlü, tezahürat benzeri bir ses. Benim Bein’e önerim, La Liga’daki uygulamaya bir göz atmaları. O daha doğal sanki.