Kuş sürüsü nizamının ödülü

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Ligin ilk 59 müsabakası sonunda orta sınıf içinde organizasyonu iyi olan, sahaya doğru yayılan, bir teknik direktör dokunuşu hissettiğiniz takımlar bunlar. Belki puan tablosunda farklı farklı yerlerdeler, belki kiminin galibiyeti yok, ama o bence bu farklar oyuncu kaliteleriyle ilgili. Bu altı takımın bir planı-projesi, kolektlf bir amacı olduğunu hissediyorsunuz sahada izlediğiniz zaman.

TOZ ŞEKER GİBİ DAĞILDILAR

Ancak eylül sonu gelmiş olmasına rağmen enteresan bir şekilde bazı olağan şüphelilerin oyunu oturmamış durumda. Geçen sezonun flaş takımlarından Kayserispor, Beşiktaş karşısında çok dağınıktı mesela. Her sezon üst grubu zorlayan Başakşehir, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe önünde deyim yerindeyse “toz şeker” gibi dağıldı. Bir intizam içinde hareket edemiyorlar, kopuk oynuyorlar, pozisyon sadakati konusunda ciddi sıkıntıları var. Dün de Fenerbahçe’ye karşı sadece 20 dakikada 3-0 geriye düşmeleri sürpriz değil bence.

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TÜM DEPARTMANLARDA ZAYIFTI

Büyük takımların zaten oyuncu kaliteleri yüksek. Orta sınıfın büyüklerle baş edebilmesi için doğru organize olması, fiziksel seviyesini yüzde yüzde tutması, ikili mücadelelerde direnç göstermesi lazım. Başakşehir dün tüm bu departmanlarda çok zayıftı. Yönetimden bir teknik adam hamlesi geldi, dün erken oyuncu değişiklikleri de yaptılar ama hâlâ sezonu açamamış gibiler bence.

TATİLDEN HENÜZ DÖNEMEDİLER

Fenerbahçe'yse Nordsjaelland’a karşı ne yaptıysa, Alanyaspor’a karşı ne oynadıysa onu yansıttı Kadıköy’de sahaya. Maça kuş sürüsü gibi başladı, organize bir şekilde ön alanda baskıya gitti. 20 dakikada üç golle aldı ödülünü. Fenerbahçeliler bu sezon daha önce Zimbru’ya karşı 13’te 2-0 yapmışlardı skoru. Gaziantep 18’de yine iki gol görmüştü kalesinde. Maribor 17’de çözüldü. Nordsjaelland da yarım saatte iki farklı geriye düşmüştü. Fenerbahçe’nin kadro kalitesi zaten yüksek. Bir de yüksek şiddetli baskıyla başladıklarında erken sonuç alma ihtimalleri de artıyor. Hele de rakipleri dünkü Başakşehir gibi tatilden henüz dönemediyse...

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