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Haber Giriş: 06.09.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Kupalı başlangıç

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Kadıköy’de kıran kıran geçen mücadelede ilk yarı golsüz sona erdi. 67. dakikada sahneye çıkan Caner Erkin, kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali’yi avladı, F.Bahçe tek golle kazandı.

Özel bir turnuva maçıydı ama sahadaki her şey fena halde Süper Lig’i anımsatıyordu dün. Bir hazırlık maçı için rekor sayıda faul yapıldı. Oyun çok fazla durdu, eğer özel maç müsamahası devrede olmasa kartların da havada uçuşması gerekiyordu. Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında izlediğimiz Sivasspor, aynen geçen seneki gibi sert ve dayanıklı. Ama Emre, Mert Hakan ve Fernando’nun kaybından kaynaklanan net bir kalite zafiyeti hissediliyor.

2 DEĞİŞİKLİK

1- Fenerbahçe, Antalya maçının 11’inin 9’unu koruyarak maça çıktı. Altay’ın top kullanma konusundaki zafiyeti sürüyor. Harun, oyun kurulurken kendisine dönülen anlarda daha iyi top kullanıyor gibi.

ORTA SAHA GRİ KALDI

2- Antalya, düşük fiziksel seviyesiyle Fenerbahçe orta sahasındaki renksizliği açığa çıkaramamıştı. Dün Sivas iyi savaşınca Fenerbahçe orta sahası biraz gri kaldı. Ama çarenin tribünde olduğunu biliyor Erol Hoca. Tribündeki Sosa ve Mert Hakan’la Milli Takım’daki Ozan katılınca daha renkli bir orta saha rotasyonu olacağı kesin.

Kupalı başlangıç

SAHA İÇİNDE ÜÇ LİDER VAR

3- Gökhan, Caner ve Gustavo’nun bir arada sahada olması, birinci-ikinci bölge geçişine bir olgunluk katıyor. Geçen sezon Emre sahada olmadığında yaşanan o tedirginlik yok. Saha içi üç lideri olan bir takım gibiler şu anda.

VALENCIA, THIAM'I ETKİLEDİ

4- Frey yine çok çalıştı ama kısıtlı yeteneği bence Fenerbahçe için yetersiz. Sinan’ın kolay top kaybı hastalığı sürüyor. Valencia oyuna girdikten sonra Thiam da daha hareketliydi.

ÜÇ ÖN LİBEROYU GARİPSEDİM

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un dün 64’te Jailson/Sinan değişikliğiyle üç ön liberoya dönmesi, üç dakika sonra gol geldiği için dikkat çekmedi ama ben biraz garipsedim doğrusu.

Kupalı başlangıç

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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