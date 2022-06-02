Kuntz hangi kalibrede bir milli takımda olduğunun farkında değil

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Eğer Kuntz’u, Türkiye altyapı organizasyonunun başına geçirseydik bence olağanüstü bir iş başarmış olurduk. Ancak kariyerinde neredeyse hiçbir üstyapı deneyimi olmayan (60 yaşında umut vaat eden!) bir hocayı A milli takımımızın başına geçirmek çok riskli bir karardı. Aylar geçtikçe endişelerimde haklı çıktığımı da görüyorum üzülerek.

HAMİT ALTINTOP'UN BÜYÜK ÇEKİŞMESİ

Geçtiğimiz günlerde TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop’un Hürriyet’e verdiği güzel röportajı okudum. Altıntop, Süper Lig’i genç Türk teknik adamlara yeteri kadar görev vermemekle eleştiriyordu o röportajda. Oysa enteresandır, Süper Lig’i eleştirebileceğimiz en son konu bu belki de! Süper Lig’de çalışan teknik adamların yaş ortalaması 47... Bu ortalama, Avrupa’nın 5 büyük liginin de altında. Sezonu Alanya’da tamamlayan Farioli 32, Karagümrük’te tamamlayan Volkan Demirel 41, Antalya’nın hocası Nuri Şahin 34, Emre Belözoğlu 41, Sami Uğurlu 44, İlhan Palut 45 yaşında. Ve enteresandır, Süper Lig’de genç yerli teknik adamlara yeterince görev verilmediğinden dem vuran Hamit Altıntop, milli takımın başına Okan Buruk’u değil, 60 yaşında üstyapı deneyimi olmayan bir Alman’ı getiriyor.

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DERWALL, G.SARAY'A 57 YAŞINDA GELMİŞTİ

Bakınız, bu ülke futbolu ‘şerefli mağlubiyetler dönemi’ni yaşarken bile Türkiye’ye daha üst düzey hocalar getirebiliyordu. Bir Premier Lig ekibi Leicester City’yi çalıştıran, Lineker’in hocası Gordon Milne 50 yaşında geldi Süper Lig’e... Danimarka Milli Takımı’nı 10 yıl çalıştıran, onlara Danish Dynamites (Danimarka dinamitleri) lakabını kazandıran Sepp Piontek de aynı şekilde 50 yaşında geçmişti milli takımın başına. Almanya Milli Takımı’yla Euro’84 oynadıktan sonra Galatasaray’a gelen Jupp Derwall 57 yaşındaydı. O günün koşullarında dahi biz böyle teknik adamlar için cazip bir rotayken, bugün milli takımı Kuntz bilmecesine emanet etmek bu ülke futbolunun tarihini bilmemektir. Net bir başarısızlıktır.

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DENİZ UNDAV NEDEN YOK KAMUYA AÇIKLANMALI

Umarım ben yanılırım, umarım Kuntz beni çok mahcup eder ve çok başarılı olur. Ancak son Uluslar Ligi kadro seçimi ve basın açıklamalarında görüyorum ki maalesef Stefan hangi kalibrede bir milli takımı yönettiğinin farkında değil. Önümüzde 4 maç var. 10 gün içinde oynayacağız bu 4 maçı. Kadroya 27 değil pekalâ 30 futbolcu çağırsak, asla fazla gelmeyecek bir süreç bu. Üç günde bir oynuyorsunuz. Sakatlık olacak, formsuzluk olacak. Mutsuzlar olacak, aklı transferinde olanlar olacak. Kafaca tatile gitmişler olacak. Göreceksiniz. Durum böyleyken “İrfan ve Mert’i çağırmadım çünkü az farkla onlardan iyi olanlar vardı” demek, matematik bilmemek demek bence! 10 günde 4 maç oynayacağız. Her maçta ilk 11’de merkez orta sahada 2 ya da 3 oyuncu kullanacağız. Toplam 5 futbolcu davet etmiş o bölgeye: Berkan, Dorukhan, Salih, Orkun ve Hakan... Hem sayısal olarak az. Hem de nitelik olarak İrfan bu beşliden farklı.

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BELÇİKA'DA GOL KRALI OLDU

Tabii bir başka büyük muamma da Deniz Undav’ın milli takıma alınmaması. Belçika Ligi’ni gol kralı olarak tamamlamış, ülkenin en iyi oyuncusu seçilmiş Deniz neden milli takımda yok? Fısıltı gazetesine bir şeyler sızdırıyorsunuz, bunları ben de duyuyorum. Bence oyuncuyla ilgili tevatür yaymak yerine gerçekleri kamuyla açıkça paylaşın. Biz de bilelim lütfen detayları...