Küme düşme kaldırılmamalı

Tamamlanmamış bir sezonda küme düşürüldüğü için Fransa Futbol Federasyonu’nu dava eden Amiens Kulübü’nün mücadelesini de bu anlamda haklı buluyorum zaten. Ancak sezon oynanacaksa, tamamlanabilecekse, daha önünüzde mücadele edeceğiniz 720 dakika varsa, şimdiden küme düşmenin kaldırılmasını talep etmeye anlam veremedim doğrusu. Oynanmış, bitmiş bir sezonun doğal sonuçları neden yok sayılsın ki? Üzgünüm ama bu bana ‘kulüplerini berbat yöneten yöneticilerin teselli talebi’ gibi geldi daha çok... Enteresandır, Türk futbolunda dönem dönem böyle bir “Süper Lig’in takım sayısını artırma gündemi” oluşuyor. Hatta 2017 baharında da yine bu tartışmalar ayyuka çıkmış, Süper Lig’in 21 takımla oynanacağı dedikodusu iyiden iyiye yayılmıştı. Evet, “800 bin kilometrekareye sahip yüzölçümü olan, 81 vilayetli bir ülkenin en üst seviye liginde daha fazla il temsil edilsin” talebi, ilk başta kulağa mantıklı gelebiliyor. Ama detaylı düşündüğünüzde bunun yan etkilerinin fazlalığı fark ediliyor.

HEDEFSİZ TAKIM SAYISI ÇOĞALIR

Süper Lig’de ilk 4 basamağı hak eden takımlar, Avrupa bileti alıyorlar. Bu sayı maksimum 5 olabiliyor. Üç takımın da küme düştüğünü varsayarsak ortadaki 10 basamak hedefsiz. Yani aslında teknik olarak altıncı olmakla 15’inci olmak arasında bir fark yok. Eğer takım sayısını 21’e çıkarırsanız, bu kez hedefsiz basamak sayısını da tam 13’e yükseltiyorsunuz. Ve özellikle son haftalardaki hedefsiz maç sayısını korkunç bir şekilde artırıyorsunuz.

RUSYA VE UKRAYNA'YI HATIRLAYIN

Daha fazla takım, daha fazla hedefsiz pozisyon, daha fazla hedefsiz maç ve maalesef daha fazla şike vaveylası demek. Rusya’da böyle oldu, Ukrayna’da böyle oldu. O yüzden de bizim sınıfımızdaki liglerin genelinde ya takım sayısı düşük veya play-off düzeneği var.

TAKIM SAYISI ARTARSA KALİTE DÜŞER

Bir ligin seviyesi takım sayısıyla değil, oyun kalitesiyle ölçülür. Eğer bir ligi gereğinden fazla takımla şişirirseniz, dövüşçü sayısı artar, planlı kulüp sayısı azalır. Bu ligde zaten yeterince kötü yönetilen kulüp, dövüşçü futbol oynayan takım var sanki şu anda!

AVRUPALILAR AZALTMAYI TARTIŞIYOR

Bizde bu konu gündeme geldiğinde genelde İspanya, İtalya, Fransa gibi örnekler verilir ama enteresandır, onlar da 20 takımlı ligi tartışıyorlar zaten. İtalya’nın bir önceki federasyon başkanı Tavecchio takım sayısını düşürmek istiyordu. Fransa Lig Birliği Başkanı Frederic Thiriez de sık sık 18 takıma düşme konusunu gündeme taşıyor ülkesinde

İNGİLTERE'DE BUNU ASLA YAPAMAZSINIZ

Tabii böyle bir uygulama sadece bu sezon için geçerliyse bile bambaşka handikapları var. Ortada bir kümede kalma yarışı yoksa, yüzlerce sporcuyu sahada puan için değil, sadece para için mücadeleye zorluyorsunuz. Bu zaten hiç etik değil. Ayrıca kümede kalma yarışı olmasa bile ortada bir şampiyonluk mücadelesi söz konusu. Yukarıda şampiyonluk ve Avrupa kupaları için çarpışan en az 7 takım var. Bunların da alt grupla olan maçları söz konusu. Alt gruptaki hedefsiz takım sayısının fazlalığı, ortaya onlarca prestij maçı çıkaracak. Mesela Kayserispor’un ligdeki son iki maçı Başakşehir ve Trabzonspor’la. Ve siz şimdiden Kayserililer’e ‘hedefsiz’ olduklarını tebliğ etmiş oluyorsunuz. Yine Ankaragücü’nün de kalan bölümde ligin ilk üçüyle maçları var. Ben tüm kulüplerdeki tüm futbolcuların ellerinden geleni yapacaklarına eminim. Ama ligin bitimine daha 8 hafta varken hedefsiz takım sayısını bu kadar artırmanın dünyanın her yerinde sıkıntı yaratacağını öngörmek, büyük bir kehanet sayılmaz. Bugün Premier Lig’de de küme düşmenin kaldırıldığı ilan edilse, orada da büyük infial çıkar, çünkü ortada en azından bir Şampiyonlar Ligi yarışı var. Ya da La Liga’nın da kimyasını bozardı böyle bir gelişme. Uzun lafın kısası, müsabaka kültürünün etik ayarlarını fazla kurcalamamak gerek sanki. Bir turnuvanın koşulları en baştan konulur. Eğer turnuva, doğal yollarla tamamlanıyorsa o koşullar finalde de uygulanır. Bence bu etik parametrelerden sapmamak gerek