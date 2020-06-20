Kulübede Robinho olunca...

Dün de sadece yüzde 30’la topla oynadılar. Rakiplerinin üçte biri kadar isabetli pas yaptılar ama Ankaragücü’nün planını uygulaması için zaten topa sürekli ihtiyacı yok. Hatta topun sizde olması, Mustafa Akçay’ın takımının işine geliyor. Haftaya sondan ikinci sırada girdiler ama bu sezon Fenerbahçe’yi yendiler, Beşiktaş ve Galatasaray’la da berabere kaldılar. Dün de 75’e kadar Başakşehir’e acı çektirdiler. Eğer lig sürekli büyüklerle oynanan bir turnuva olsaydı, muhtemelen Ankaragücü’nün topladığı puan da bugünkünden daha fazla olacaktı.

TRANSFERE 1.3 MİLYON EURO

Üstelik bu kontratak takımlarını bir türlü sezon başına yetiştiremiyorlar, ilk devreleri kaybedip devre arasında dört başı mamur bir takım kurabiliyorlar ancak. Geçen sezon 31 Ocak’ta tam 12 futbolcu katmışlardı takıma. Orgill, Boyd, Kitsiou, Pazdan ve Kulusic’in de aralarında olduğu bu transferler takıma büyük katkı yapmıştı; herkesin düşer gözüyle baktığı Ankaragücü, bir 5 hafta daha olsa belki de Avrupa kupalarına gidecekti! Bu kış da yöntemleri aynıydı. Transferin son gününde tam 15 futbolcu kattılar kadroya. Üstelik bu iki sezonda yapılan tüm transferlere toplam 1,3 milyon Euro bonservis ödemişler (Orgill’e 800, Kitsiou’ya 300, Stanojevic’e 200). Ankaragücü’nün bonservis geliriyse tek futbolcudan: 1,5 milyona satılan Altay’dan

6 İSİM OCAK AYINDA GELDİ

Dünkü ilk 11’deki 6 isim, yine Ocak’ta transfer edilmiş oyuncular: Penaltıyı kazandıran 25 yaşındaki Gürcü milli Lobjanidze, Danimarka Ligi’nde Randers’in en iyisiymiş. 8 gol-2 asisti var ilk devrede. 22 yaşındaki Polonyalı ümit milli sol açık Michalak Grozny’den; 24 yaşındaki Lüksemburg milli santrfor Gerson da Dinamo Kiev’den kiralanmış.

TUZAĞA BOLCA DÜŞTÜ

Ancak Ankaragücü’nün tamamı süratli ve geniş alan isteyen hücumcularla pozisyon bulabilmesi için rakip savunmanın öne çıkması gerek. Başakşehir dün bu tuzağa bolca düşerek maça başladı ancak dakikalar geçtikçe hatlar sağlamlaştı, Ankaragücü’nün yer uçaklarına daha az savunma arkası alan bırakmaya başladılar. Ondan sonra el Başakşehir’e geçti zaten.

ASLAN PAYI VISCA'YA

Medipol Başakşehir’in Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı için bu son derece kritik galibiyetinde aslan payını yine Boşnak yıldız Visca’ya vermek lazım. Hiç vazgeçmedi, hep aradı. Aleksic de sezon ilerledikçe katkısını artırdı, dün iki golde de direkt payı var. Okan Buruk da Demba Ba’nın çok etkisiz kaldığı günde Robinho kartını zamanında oynayarak maçın kilidini çözmeyi bildi.